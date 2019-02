Atletas cobram foco e inteligência para o Coxa passar pelo Flamengo

Depois de garantir a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, diante da Portuguesa, o Coritiba agora quer os primeiros pontos fora de casa, neste sábado, diante do Flamengo, no Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. O meia Everton Ribeiro alerta, entretanto, que o duelo será complicado, com dois times buscando se consolidar na competição.

‘Depois desse período sem jogos, sabíamos que precisávamos reiniciar o Brasileirão com vitória. Jogamos bem contra a Portuguesa e conseguimos o objetivo. Agora temos que focar no nosso próximo desafio, que não será fácil’, avaliou o jogador, que não acredita que a crise da equipe carioca será benéfica para o Alviverde. ‘O Flamengo passa por um momento conturbado, mas não deixa de ser um grande clube. Além disso, tem um time de muita qualidade’, emendou.

O meia já tem em mente o que será necessário para neutralizar o adversário e, quando criar a oportunidade, matar a partida. ‘O Coritiba terá que jogar com inteligência, valorizar a possa de bola e não errar quando tiver a chance de marcar. Fazendo isso aumentamos nossas chances de vencer no Rio de Janeiro’, avaliou.

Para o xará Éverton Costa, foco é a palavra chave para voltar para casa com um resultado positivo. ‘A gente está mostrando a cada jogo que estamos focados no que nós queremos. Trabalhando muito e todos muito esforçados para conseguir nossos objetivos. A gente vai pegar um belo de um time, com a grandeza do Flamengo que todo mundo conhece, então vai ter muita dificuldade’, concluiu.