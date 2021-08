Atletas brasileiros de outras modalidades festejam ouro de Rebeca

Rebeca Andrade cravou seu nome na história do esporte nacional nos Jogos de Tóquio com a conquista da medalha de ouro na prova de salto neste domingo, 1º, e recebeu as devidas homenagens de colegas de Time Brasil. Nas redes sociais, diversos esportistas de outras modalidades enviaram mensagens de carinho à primeira atleta brasileira, entre homens e mulheres, a conquistar uma medalha de ouro e uma de prata em uma mesma edição do evento.

Bruno Rezende, o capitão da seleção masculina de vôlei, que horas antes bateu a França por 3 sets a 2 em um grande jogo, reuniu os companheiros em um quarto e todos celebraram a conquista de Rebeca. “É ouro, Brasil…vamos!”, gritou Bruninho. Os jogadores Antony e Richarlison, da seleção de futebol, também enviaram mensagens à campeã. O camisa 10, aliás, fez uma brincadeira com o fato de ter o mesmo sobrenome da ginasta. “Honrando a família Andrade!”, escreveu Richarlison.

Honrando a família Andrade!!! 😎❤️❤️❤️❤️🥇🇧🇷 — Richarlison Andrade (@richarlison97) August 1, 2021

Vc é inspiração! Vc é OURO! Vc é Braaaaaasil! 🇧🇷🇧🇷 Obrigado, Rebeca!! Orgulho do nosso país! 🥇#Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/GNxPncHGiK Continua após a publicidade — Antony Santos (@antony00) August 1, 2021

Fabiana Claudino, bicampeã olímpica de vôlei, também enviou sua mensagem. “É ela! Pode gritar que é ela! Mulher, negra, da periferia, brasileira e f…! Voa Rebeca Andrade! Você é representatividade! Você é gigante! Que orgulho! Que exemplo! Viva o Brasil! Viva as mulheres! Viva as pretas e pretos! Vai Brasil!”, tuitou.

É elaaaaaaaa!!!! Pode gritar que é ela!!!! Mulher, negra, da periferia, brasileira e fodaaaaaa!!! Voa Rebeca Andrade! Você é representatividade! Você é gigante! Que orgulho! Que exemplo! Viva o Brasil! Viva as mulheres! Viva as pretas e pretos! Vai Brasil! #Tokyo2020 #ginastica🥇 — Fabiana Claudino (@FabianaClaudino) August 1, 2021

Os ex-ginstas Duego Hypólito e Daiane dos Santos celebraram a conquista durante transmissão da Rede Globo, ao lado de Galvão Bueno. Na infância, Rebeca era chamada de “Daianinha” de Guarulhos, por sua semelhança física e admiração pela ginasta gaúcha.

Rebeca, Princesa da Ginástica!! Talento,coragem,e uma expressão de paz, serenidade, pureza!! Vc é tudo o que precisamos!! pic.twitter.com/E3TGs0STqV — Galvão Bueno (@galvaobueno) August 1, 2021

