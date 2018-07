Atleta inglesa do snowboard morre no dia de seu aniversário de 18 anos

Ellie Soutter, atleta de snowboard da Inglaterra, morreu nesta quarta-feira, no dia de seu aniversário de 18 anos. A morte foi confirmada por seu pai, Tony Soutter, por meio de sua página no Facebook, e pelo time olímpico da Grã-Bretanha.

“Este mundo cruel levou a minha alma gêmea e melhor amiga ontem, no seu 18° aniversário. Sou tão orgulhoso pela linda e jovem mulher que você se tornou. Ellie, sentirei sua falta mais do que você poderia imaginar. Descanse em paz, minha campeã”, escreveu seu pai.

As causas da morte não foram reveladas. Ellie Soutter foi medalha de bronze do torneio europeu júnior na prova de boardercross, em 2017. Durante o verão inglês, seu treinamento acontecia na Nova Zelândia, mas em seu aniversário estava no Reino Unido. Seu objetivo era a classificação para os Jogos Olímpicos de inverno de Pequim, em 2022.