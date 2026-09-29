🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

Atleta de vôlei é o primeiro do Japão a se assumir gay

Rui Takahashi fez um desabafo sobre o processo de aceitação

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 14h06
Rosto de um homem asiático jovem, em perfil, olhando para a direita, com expressão séria. A imagem em preto e branco tem iluminação dramática, com o lado esquerdo do rosto na sombra e o lado direito iluminado, destacando o nariz e a boca. O fundo é escuro, com um tom avermelhado sutil à direita
Rui Takahashi, jogador de vôlei do Japão (Instagram/Reprodução)
Continua após publicidade
Atleta de vôlei é o primeiro do Japão a se assumir gay Priorize VEJA no Google

O jogador de vôlei Rui Takahashi, de 26 anos, tornou-se o primeiro atleta da modalidade no Japão a declarar publicamente ser gay. O ponteiro do Suntory Sunbirds Osaka, equipe da primeira divisão japonesa, compartilhou um depoimento nas redes sociais sobre o processo de aceitação da própria sexualidade. “Desde a infância, lutei contra um certo aspecto de mim mesmo e temi enfrentá-lo, muitas vezes negando quem eu sou. Esse aspecto é o fato de eu ser gay, de pertencer a uma minoria sexual”, escreveu o atleta, em uma publicação nas redes sociais.

Segundo Takahashi, a decisão de falar publicamente sobre o assunto teve influência do irmão mais novo, Ran Takahashi, astro da seleção japonesa. Os dois chegaram a atuar juntos por cerca de dois anos no mesmo time. “Conversar com o Ran foi o catalisador para que eu finalmente me aceitasse. Ao colocar meus sentimentos em palavras, consegui organizar meus pensamentos e, aos poucos, passei a acreditar que ‘está tudo bem ser eu mesmo’. O motivo pelo qual consegui me confrontar a esse ponto foi o tempo que passei com o Ran e o apoio que recebi da minha família, dos meus companheiros de equipe, da comissão técnica e de todos os envolvidos. Sou profundamente grato por todo o apoio que recebi em diversas situações”, desabafou.

O Japão mantém uma legislação considerada restritiva em relação aos direitos da população LGBTQIA+. Embora relações entre pessoas do mesmo sexo não sejam criminalizadas no país, o casamento homoafetivo ainda não é reconhecido nacionalmente pela legislação japonesa. A primeira atleta do país a se assumir LGBTQIA+ foi a jogadora de futebol Shiho Shimoyamada. Em seu relato, Takahashi disse esperar que sua experiência possa servir de inspiração a outros atletas.

“Continuarei me dedicando ao vôlei e buscando o crescimento pessoal em diversas áreas da minha vida. E para aqueles que estão lutando para se aceitar, mesmo que seus motivos e origens sejam diferentes, ficarei feliz se minha reflexão sobre mim mesma e o compartilhamento dos meus pensamentos em minhas próprias palavras puderem ser, ainda que um pequeno, um catalisador para a mudança”, completou.

Siga
Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Publicidade
TAGS:
Gente
Japão
LGBTQIA+
Vôlei
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).