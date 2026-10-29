Atleta de salto em distância está entre as vítimas de acidente ferroviário na Espanha
Julieta Gallego, 24 anos, competia pelo clube AD Sprint de Madri; batida de trem em alta velocidade deixou 68 mortos
A atleta de salto em distância Julieta Gallego está entre as vítimas do acidente ferroviário que ocorreu nesta quarta, 29, em Toledo, na Espanha. A atleta de 24 anos morava em Berlim, na Alemanha, e competia pelo clube AD Sprint, da capital espanhola.
O clube confirmou a morte da atleta: “Nos despedimos de nossa atleta Julieta Gallego, integrante do nosso grupo de saltos, que nos deixou após o trágico acidente ferroviário de Urda (Toledo)”, diz nota publicada nas redes sociais na quarta.
A Federação Espanhola de Atletismo (RFEA) também se pronunciou: “Queremos transmitir nossas condolências e todo o nosso apoio à sua família, aos seus entes queridos e aos companheiros de clube.”
O presidente da entidade, Raúl Chapado, disse à ABC: “Há golpes que ferem profundamente o coração da família do atletismo. Hoje, o esporte chora a partida de Julieta, uma jovem com toda uma vida pela frente, interrompida injustamente. O atletismo espanhol abraça Julieta em espírito e compartilha a imensa dor de sua família, de seus amigos e de seu clube de sempre. Vocês não estão sozinhos diante desse vazio.”
Julieta completou 24 anos há quatro semanas em em 9 de outubro. Natural da Espanha, a atleta participava de competições nacionais pelo clube e em Berlim, onde morava.
Seu principal resultado da carreira foi um quarto lugar no Campeonato Espanhol sub-23 de atletismo em pista coberta, em fevereiro de 2023, em Antequera. Na ocasião, alcançou a marca de 5,90m de distância no salto.
No acidente desta quarta, 28, um trem de alta velocidade colidiu com outro que estava parado nos trilhos na província da Toledo, na linha que liga a capital Madri à Sevilha. Ao menos 68 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, segundo um balanço do governo regional de Castilla-La Mancha
Confira a nota na íntegra do clube:
“Hoje é um dia muito triste para toda a família do AD Sprint.
Nos despedimos de nossa atleta Julieta Gallego, integrante do nosso grupo de saltos, que nos deixou após o trágico acidente ferroviário de Urda (Toledo).
Todo o clube está com o coração apertado e queremos transmitir nossos mais sinceros sentimentos à sua família, aos amigos, aos companheiros e a todas as pessoas que a amavam.
Descanse em paz, Julieta. Você sempre fará parte da nossa família Sprint.”
Confira a nota na íntegra da RFEA:
“A família do atletismo espanhol se une à dor pela morte de Julieta Gallego, atleta da @agrupaciondeportivasprint, no acidente ferroviário ocorrido em Urda (Toledo).
Queremos transmitir nossas condolências e todo o nosso apoio à sua família, aos seus entes queridos e aos companheiros de clube.
Descanse em paz.”