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Esporte

Atleta de salto em distância está entre as vítimas de acidente ferroviário na Espanha

Julieta Gallego, 24 anos, competia pelo clube AD Sprint de Madri; batida de trem em alta velocidade deixou 68 mortos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 10h20 | Atualizado em 29 out 2026, 10h21
Atleta feminina de atletismo, com expressão concentrada, vestindo um uniforme preto e amarelo com o número 685, em posição de salto ou corrida, braços abertos e mãos espalmadas, em um estádio com público desfocado ao fundo
Atleta Julieta Gallego morreu em acidente ferroviário na Espanha (RFEA/Reprodução)
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A atleta de salto em distância Julieta Gallego está entre as vítimas do acidente ferroviário que ocorreu nesta quarta, 29, em Toledo, na Espanha. A atleta de 24 anos morava em Berlim, na Alemanha, e competia pelo clube AD Sprint, da capital espanhola. 

O clube confirmou a morte da atleta: “Nos despedimos de nossa atleta Julieta Gallego, integrante do nosso grupo de saltos, que nos deixou após o trágico acidente ferroviário de Urda (Toledo)”, diz nota publicada nas redes sociais na quarta.

A Federação Espanhola de Atletismo (RFEA) também se pronunciou: “Queremos transmitir nossas condolências e todo o nosso apoio à sua família, aos seus entes queridos e aos companheiros de clube.”

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O presidente da entidade, Raúl Chapado, disse à ABC: “Há golpes que ferem profundamente o coração da família do atletismo. Hoje, o esporte chora a partida de Julieta, uma jovem com toda uma vida pela frente, interrompida injustamente. O atletismo espanhol abraça Julieta em espírito e compartilha a imensa dor de sua família, de seus amigos e de seu clube de sempre. Vocês não estão sozinhos diante desse vazio.”

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Julieta completou 24 anos há quatro semanas em em 9 de outubro. Natural da Espanha, a atleta participava de competições nacionais pelo clube e em Berlim, onde morava. 

Seu principal resultado da carreira foi um quarto lugar no Campeonato Espanhol sub-23 de atletismo em pista coberta, em fevereiro de 2023, em Antequera. Na ocasião, alcançou a marca de 5,90m de distância no salto. 

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No acidente desta quarta, 28, um trem de alta velocidade colidiu com outro que estava parado nos trilhos na província da Toledo, na linha que liga a capital Madri à Sevilha. Ao menos 68 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, segundo um balanço do governo regional de Castilla-La Mancha

Confira a nota na íntegra do clube: 

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Hoje é um dia muito triste para toda a família do AD Sprint.

Nos despedimos de nossa atleta Julieta Gallego, integrante do nosso grupo de saltos, que nos deixou após o trágico acidente ferroviário de Urda (Toledo).

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Todo o clube está com o coração apertado e queremos transmitir nossos mais sinceros sentimentos à sua família, aos amigos, aos companheiros e a todas as pessoas que a amavam.

Descanse em paz, Julieta. Você sempre fará parte da nossa família Sprint.

Confira a nota na íntegra da RFEA:

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A família do atletismo espanhol se une à dor pela morte de Julieta Gallego, atleta da @agrupaciondeportivasprint, no acidente ferroviário ocorrido em Urda (Toledo).

Queremos transmitir nossas condolências e todo o nosso apoio à sua família, aos seus entes queridos e aos companheiros de clube.

Descanse em paz.

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Acidente
Atletismo
Espanha
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