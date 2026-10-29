Atleta de salto em distância está entre as vítimas de acidente ferroviário na Espanha

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A atleta de salto em distância Julieta Gallego, de 24 anos, é uma das vítimas do trágico acidente ferroviário que ocorreu em Toledo, na Espanha. A notícia de sua morte gerou grande comoção no mundo do atletismo, com seu clube e a Federação Espanhola prestando homenagens. Leia mais sobre sua promissora carreira e a tragédia.

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A atleta de salto em distância Julieta Gallego está entre as vítimas do acidente ferroviário que ocorreu nesta quarta, 29, em Toledo, na Espanha. A atleta de 24 anos morava em Berlim, na Alemanha, e competia pelo clube AD Sprint, da capital espanhola.

O clube confirmou a morte da atleta: “Nos despedimos de nossa atleta Julieta Gallego, integrante do nosso grupo de saltos, que nos deixou após o trágico acidente ferroviário de Urda (Toledo)”, diz nota publicada nas redes sociais na quarta.

A Federação Espanhola de Atletismo (RFEA) também se pronunciou: “Queremos transmitir nossas condolências e todo o nosso apoio à sua família, aos seus entes queridos e aos companheiros de clube.”

O presidente da entidade, Raúl Chapado, disse à ABC: “Há golpes que ferem profundamente o coração da família do atletismo. Hoje, o esporte chora a partida de Julieta, uma jovem com toda uma vida pela frente, interrompida injustamente. O atletismo espanhol abraça Julieta em espírito e compartilha a imensa dor de sua família, de seus amigos e de seu clube de sempre. Vocês não estão sozinhos diante desse vazio.”

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Julieta completou 24 anos há quatro semanas em em 9 de outubro. Natural da Espanha, a atleta participava de competições nacionais pelo clube e em Berlim, onde morava.

Seu principal resultado da carreira foi um quarto lugar no Campeonato Espanhol sub-23 de atletismo em pista coberta, em fevereiro de 2023, em Antequera. Na ocasião, alcançou a marca de 5,90m de distância no salto.

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No acidente desta quarta, 28, um trem de alta velocidade colidiu com outro que estava parado nos trilhos na província da Toledo, na linha que liga a capital Madri à Sevilha. Ao menos 68 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, segundo um balanço do governo regional de Castilla-La Mancha

Confira a nota na íntegra do clube:

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“Hoje é um dia muito triste para toda a família do AD Sprint.

Nos despedimos de nossa atleta Julieta Gallego, integrante do nosso grupo de saltos, que nos deixou após o trágico acidente ferroviário de Urda (Toledo).

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Todo o clube está com o coração apertado e queremos transmitir nossos mais sinceros sentimentos à sua família, aos amigos, aos companheiros e a todas as pessoas que a amavam.

Descanse em paz, Julieta. Você sempre fará parte da nossa família Sprint.”

Confira a nota na íntegra da RFEA:

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“A família do atletismo espanhol se une à dor pela morte de Julieta Gallego, atleta da @agrupaciondeportivasprint, no acidente ferroviário ocorrido em Urda (Toledo).

Queremos transmitir nossas condolências e todo o nosso apoio à sua família, aos seus entes queridos e aos companheiros de clube.

Descanse em paz.”