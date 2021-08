Atleta belga do decatlo se lesiona e cai de rosto na areia

Uma espetacular queda nos Jogos de Tóquio rapidamente ganhou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 4. À primeira vista, não era fácil compreender o que aconteceu com o belga Thomas Van der Plaetsen durante prova do decatlo, modalidade do atletismo que reúne dez tipos de competição. De um determinado ângulo, parecia que o atleta teria tropeçado em algum objeto. Na verdade, ele sofreu uma distensão muscular durante a corrida, pouco antes de saltar, e acabou caindo com o rosto na areia.

Van der Plaetsen ainda ficou alguns imóvel, com o rosto na areia, até que chegasse o socorro e o retirasse de cadeira de rodas. Pouco antes, ele havia completado a prova de 100 metros rasos com o quarto tempo de sua bateria, 11s05. O atleta foi, obviamente, cortado da competição e ainda não há informações sobre a gravidade de sua lesão. Confira, abaixo, imagens do incidente: