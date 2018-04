Atleta amador vence prova masculina da Maratona de Boston

O japonês Yuki Kawauchi correu sob um frio de -3°C, com fortes ventos e chuva, e conseguiu vencer a Maratona de Boston nesta segunda-feira. O mais impressionante de tudo isso: Kawauchi, de 31 anos, é um atleta amador e superou diversos competidores de ponta. Ele cruzou a linha de chegada com o tempo de 2h15min58 e se tornou o primeiro japonês a vencer em Boston desde 1987, quando Seko Toshihiko foi o campeão.

Kawauchi trabalha como inspetor de um colégio público em Saitama, no Japão, e tem de conciliar o período de treinamento com as aulas, além de não receber nenhuma bolsa para participar das provas. Mesmo assim, o japonês corre em quase todas as provas espalhadas pelo mundo e não sentiu dificuldades com o frio de Boston. “Para mim é a melhor condição climática para correr”, declarou após subir ao topo do pódio.

Na prova feminina ocorreu algo parecido: a corredora americana Desiree Linden, profissional, mas sem grandes resultados na carreira, também se aproveitou das condições climáticas que prejudicaram as maratonistas africanas e venceu com o tempo de 2h39min54. Havia 32 anos que uma corredora americana não ganhava a prova. A última atleta do país a vencer em Boston foi Lisa Larsen, em 1985.