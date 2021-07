Atiradora chinesa conquista a primeira medalha de ouro dos Jogos de Tóquio

A China conquistou a primeira medalha dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A atiradora Yang Qian derrotou Anastasiia Galashina, do Comitê Olímpico Russo, na final da carabina de ar comprimido feminino de 10 m, no fim de noite desta sexta-feira, 23.

A atleta chinesa estabeleceu o novo recorde olímpico de 251.8 pontos, ao acertar o seu último tiro no Asaka Shooting Range, que contou com a presença de público. A suíça Nina Christen levou o bronze.

As atletas cumpriram o novo protocolo sanitário para a premiação olímpica em meio à pandemia do novo coronavírus: todas utilizaram máscaras e recolheram suas próprias medalhas em uma bandeja. Antes, tradicionalmente, uma autoridade local colocava o item no pescoço das medalhistas.

Anastasiia Galashina chegou a liderar durante a maior parte da final, mas falhou em suas últimas tentativas. Ela não pôde competir sob a bandeira da Rússia, em razão da punição do Comitê Olímpico Internacional (COI) ao país em um escândalo de doping. Todos os atletas russos competem com a sigla o ROC (Comitê Olímpico Russo, em inglês).

We have the first Olympic champion of #Tokyo2020!

China’s Yang Qian takes gold 🥇 with a new Olympic Record of 251.8 points.#Shooting @ISSF_Shooting pic.twitter.com/t0UVwUfXRP

— Olympics (@Olympics) July 24, 2021