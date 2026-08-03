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Esporte

Athletico-PR x Vitória na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta segunda, 3, pelo jogo de ida das oitavas de final. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 12h00 | Atualizado em 3 ago 2026, 18h05
CURITIBA, BRAZIL - MAY 30: A general view of Arena da Baixada during a Copa CONMEBOL Sudamericana 2024 match between Athletico Paranaense and Sportivo Ameliano on May 30, 2024 in Curitiba, Brazil. (Photo by Heuler Andrey/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Arena da Baixada, em Curitiba (Heuler Andrey/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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Athletico-PR x Vitória na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Athletico-PR e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira, 3, às 21h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

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O Furacão chega à eliminatória embalado por uma sequência de seis partidas sem derrota no Campeonato Brasileiro. Terceiro colocado da competição nacional, com 37 pontos, o clube paranaense tenta aproveitar o mando de campo na Arena da Baixada para construir uma vantagem antes do duelo decisivo em Salvador. Na fase anterior, a equipe comandada por Odair Hellmann eliminou o Atlético-GO nos pênaltis, após empate no estádio Antônio Accioly.

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Odair deve contar novamente com o lateral-esquerdo Esquivel e o volante Luiz Gustavo. Os dois ficaram fora do empate com o Corinthians pelo Brasileirão. Anunciado recentemente, o atacante colombiano Kerwin Vargas está regularizado e pode começar no banco de reservas.

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O Vitória vive um momento mais turbulento. A equipe baiana não vence há três partidas e vem de uma derrota por 4 a 0 para o Palmeiras, em um confronto marcado por reclamações contra a arbitragem. Na Copa do Brasil, porém, o Rubro-Negro eliminou o Flamengo na fase anterior.

Jair Ventura pode repetir a formação mais defensiva utilizada diante do Palmeiras, com três zagueiros e cinco jogadores compondo a última linha sem a bola. A alternativa é retirar um defensor para escalar Erick ou Diego Tarzia no ataque. Emanuel Brítez foi inscrito no torneio e está à disposição, enquanto o meia Pochettino ficou fora da lista da Copa do Brasil.

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O confronto de volta será disputado na quinta-feira, 6, às 20h, no Barradão, em Salvador. Não há vantagem pelo gol marcado fora de casa. Em caso de igualdade no placar agregado após os dois jogos, a classificação para as quartas de final será decidida nos pênaltis.

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Como assistir ao jogo entre Athletico-PR e Vitória hoje?

Athletico-PR e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira, 3, às 21h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão do

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SporTV, do Premiere e da ge tv.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Santos; Gilberto, Terán, Aguirre, Arthur Dias e Claudinho; Jadson e Luiz Gustavo; Leozinho, Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Vitória: Lucas Arcanjo; Fabiano Souza, Emanuel Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Baralhas e Emmanuel Martínez; Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem

  • Árbitra: Edina Alves Batista (SP);
  • Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (SP);
  • Quarto árbitro: Leo Simão Holanda (CE);
  • VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC);
  • AVAR: Helton Nunes (SC).
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TAGS:
Athletico PR
Copa do Brasil
Futebol: onde assistir
Vitória
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