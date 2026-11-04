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Athletico-PR x Vasco no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 4, em Curitiba, pela 34ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 13h30
CURITIBA, BRAZIL - MAY 30: A general view of Arena da Baixada during a Copa CONMEBOL Sudamericana 2024 match between Athletico Paranaense and Sportivo Ameliano on May 30, 2024 in Curitiba, Brazil. (Photo by Heuler Andrey/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Arena da Baixada, em Curitiba (Heuler Andrey/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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O Athletico-PR recebe o Vasco nesta quarta-feira, 4, às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Comandado por Odair Hellmann, o Athletico-PR atravessa um momento de instabilidade na reta final da temporada. A equipe paranaense ocupa a quinta colocação do Brasileirão, com 54 pontos, e busca uma vitória para retornar ao grupo dos quatro primeiros colocados, que garantem vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O Furacão chega pressionado após uma derrota por 2 a 0 para o Grêmio, fora de casa, resultado que ampliou para três partidas a sequência sem vitórias na competição, com duas derrotas e um empate.

Para o confronto diante de sua torcida, Odair Hellmann terá problemas na montagem da equipe. O zagueiro Terán está fora por uma questão contratual, enquanto Claudinho segue afastado após uma cirurgia no joelho. Em contrapartida, o treinador contará com os retornos do lateral-direito Gilberto Moraes e do volante Jadson, que cumpriram suspensão na rodada anterior. A equipe aposta na força ofensiva do atacante Kevin Viveros, um dos principais destaques do Campeonato Brasileiro, além da velocidade de Steven Mendoza e Leozinho para conquistar três pontos importantes na disputa por uma vaga na Libertadores de 2027.

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Do outro lado, o Vasco chega pressionado após duas derrotas consecutivas em competições diferentes. A equipe carioca foi goleada por 4 a 1 pelo Flamengo, no Campeonato Brasileiro, e perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Com 38 pontos, o Cruz-Maltino ocupa a 13ª colocação e está apenas três pontos acima da zona de rebaixamento. O clube busca uma recuperação para ganhar tranquilidade na reta final do Brasileirão, mas também divide suas atenções com o duelo decisivo contra o Palmeiras, marcado para o domingo, 8 de novembro, em São Januário.

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Para o confronto em Curitiba, o técnico português Pedro Emanuel deve promover mudanças na equipe para administrar o desgaste físico dos jogadores. O zagueiro Carlos Cuesta e o volante Marino estão fora por problemas físicos, enquanto Andrés Gómez, que voltou a ser relacionado após uma lesão no pé, ainda é dúvida entre os titulares. O treinador também avalia preservar Robert Renan, podendo abrir espaço para Alan Saldivia na defesa. No setor ofensivo, Brenner, Facundo Colidio e Adson aparecem entre as principais opções. 

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Onde assistir?

A partida entre Athletico-PR e Vasco terá transmissão ao vivo pela Record, na televisão aberta, pelo Premiere, no sistema de pay-per-view, e gratuitamente pela CazéTV, no YouTube. O jogo começa às 19h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná.

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Prováveis escalações:

Athletico-PR: Mycael; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto Moraes, Jadson, Luiz Gustavo e Mendoza; João Cruz, Viveros e Leozinho. Técnico: Odair Hellmann.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia (Gabriel Pereira), Robert Renan (Lucas Freitas) e Cuiabano; Sosa (Jair), Ramon Rique e Lescano; Colidio, Adson e Brenner. Técnico: Pedro Emanuel.

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Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);
  • Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC);
  • Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS);
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS);
  • Assistente de VAR: Andre da Silva Bitencourt (RS).
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