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Athletico-PR x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste sábado, 17, na Arena da Baixada, pela 31ª rodada do campeonato. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 11h00 | Atualizado em 17 out 2026, 18h43
CURITIBA, BRAZIL - MAY 30: A general view of Arena da Baixada during a Copa CONMEBOL Sudamericana 2024 match between Athletico Paranaense and Sportivo Ameliano on May 30, 2024 in Curitiba, Brazil. (Photo by Heuler Andrey/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Arena da Baixada, em Curitiba (Heuler Andrey/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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Athletico-PR e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 17, às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O Furacão está na terceira colocação, com 53 pontos, enquanto o Verdão é o vice-líder, com 63, apenas um atrás do Flamengo.

O Athletico-PR chega ao confronto embalado por uma sequência de quatro partidas sem derrota. Sob o comando de Odair Hellmann, a equipe paranaense vem de uma goleada por 4 a 1 sobre a Chapecoense, fora de casa, resultado que reforçou sua posição entre os primeiros colocados do Brasileirão. Com dois pontos de vantagem sobre o Fluminense, quarto colocado, o Furacão tenta aproveitar o fator casa para ampliar a distância na tabela e dar mais um passo na busca por uma vaga direta na próxima Libertadores. Para isso, o treinador aposta na intensidade de seus jogadores de meio-campo e na velocidade de Kevin Viveros, Leozinho e João Cruz no setor ofensivo.

O Palmeiras, por sua vez, atravessa um dos melhores momentos da temporada. A equipe comandada por Abel Ferreira acumula três vitórias consecutivas, considerando os compromissos pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Libertadores. No último domingo, o Verdão goleou o Corinthians por 4 a 1, no Nubank Parque, mantendo-se na perseguição ao líder Flamengo. na quinta-feira, venceu o Fluminense, no Maracanã, por 2 a 1, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores, resultado que colocou o clube em vantagem na disputa por uma vaga na decisão continental. Agora, os paulistas voltam suas atenções para o Brasileirão, competição na qual uma vitória em Curitiba pode colocá-los provisoriamente na liderança.

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Para o confronto deste sábado, Abel Ferreira deverá administrar o desgaste físico de seus jogadores. O Palmeiras tem pela frente o duelo de volta contra o Fluminense, marcado para quarta-feira, 21, e pode promover alterações na equipe titular. O treinador português, que cumpriu suspensão na partida da Libertadores, voltará a comandar o time à beira do gramado.

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Onde assistir à partida entre Athletico-PR e Palmeiras:

A partida entre Athletico-PR e Palmeiras neste sábado, 17, às 19h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo exclusiva pelo Amazon Prime Video, no streaming.

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Prováveis escalações:

Athletico-PR: Mycael; Felipe Aguirre, Arthur Dias e Lucas Esquivel; Gilberto, Jádson, Luiz Gustavo e Steven Mendoza; Leozinho, Kevin Viveros e João Cruz. Técnico: Odair Hellmann.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Bruno Fuchs, Alexander Barboza e Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Jhon Arias e Flaco López. Técnico:Abel Ferreira.

Arbitragem:

  • Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);
  • Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Michael Stanislau (RS);
  • Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF);
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS);
  • AVAR: André da Silva Bitencourt (RS);
  • AVAR 2: Marcello Ignacio Domingues Neto (RS).
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