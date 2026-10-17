Athletico-PR x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste sábado, 17, na Arena da Baixada, pela 31ª rodada do campeonato. Saiba como assistir
Athletico-PR e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 17, às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O Furacão está na terceira colocação, com 53 pontos, enquanto o Verdão é o vice-líder, com 63, apenas um atrás do Flamengo.
O Athletico-PR chega ao confronto embalado por uma sequência de quatro partidas sem derrota. Sob o comando de Odair Hellmann, a equipe paranaense vem de uma goleada por 4 a 1 sobre a Chapecoense, fora de casa, resultado que reforçou sua posição entre os primeiros colocados do Brasileirão. Com dois pontos de vantagem sobre o Fluminense, quarto colocado, o Furacão tenta aproveitar o fator casa para ampliar a distância na tabela e dar mais um passo na busca por uma vaga direta na próxima Libertadores. Para isso, o treinador aposta na intensidade de seus jogadores de meio-campo e na velocidade de Kevin Viveros, Leozinho e João Cruz no setor ofensivo.
O Palmeiras, por sua vez, atravessa um dos melhores momentos da temporada. A equipe comandada por Abel Ferreira acumula três vitórias consecutivas, considerando os compromissos pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Libertadores. No último domingo, o Verdão goleou o Corinthians por 4 a 1, no Nubank Parque, mantendo-se na perseguição ao líder Flamengo. Já na quinta-feira, venceu o Fluminense, no Maracanã, por 2 a 1, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores, resultado que colocou o clube em vantagem na disputa por uma vaga na decisão continental. Agora, os paulistas voltam suas atenções para o Brasileirão, competição na qual uma vitória em Curitiba pode colocá-los provisoriamente na liderança.
Para o confronto deste sábado, Abel Ferreira deverá administrar o desgaste físico de seus jogadores. O Palmeiras tem pela frente o duelo de volta contra o Fluminense, marcado para quarta-feira, 21, e pode promover alterações na equipe titular. O treinador português, que cumpriu suspensão na partida da Libertadores, voltará a comandar o time à beira do gramado.
Onde assistir à partida entre Athletico-PR e Palmeiras:
A partida entre Athletico-PR e Palmeiras neste sábado, 17, às 19h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo exclusiva pelo Amazon Prime Video, no streaming.
Prováveis escalações:
Athletico-PR: Mycael; Felipe Aguirre, Arthur Dias e Lucas Esquivel; Gilberto, Jádson, Luiz Gustavo e Steven Mendoza; Leozinho, Kevin Viveros e João Cruz. Técnico: Odair Hellmann.
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Bruno Fuchs, Alexander Barboza e Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Jhon Arias e Flaco López. Técnico:Abel Ferreira.
Arbitragem:
- Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);
- Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Michael Stanislau (RS);
- Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF);
- VAR: Daniel Nobre Bins (RS);
- AVAR: André da Silva Bitencourt (RS);
- AVAR 2: Marcello Ignacio Domingues Neto (RS).