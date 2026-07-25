Athletico-PR x Internacional no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Athletico-PR e Internacional se enfrentam neste sábado, 25, às 18h30, na Arena da Baixada, pela 20ª rodada do Brasileirão Série A. O jogo marca a estreia do impedimento semiautomático. O Furacão, 3º colocado, recebe um Colorado pressionado, 14º e perto do Z4. A partida terá transmissão exclusiva da Amazon Prime Video.

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Athletico-PR e Internacional vão se enfrentar neste sábado, 25, às 18h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida marca o início do segundo turno da competição e também a estreia da tecnologia de impedimento semiautomático no torneio.

O Athletico chega embalado e ocupa a terceira posição, com 33 pontos em 19 partidas. A equipe paranaense vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, de virada, resultado construído com dois gols de Leozinho no início do segundo tempo. Além da boa colocação, o Furacão conta com um dos principais artilheiros do campeonato: Viveros soma 11 gols e aparece atrás apenas de Pedro, do Flamengo.

O Internacional vive situação bem menos confortável. O Colorado está na 14ª colocação, com 21 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento. Na rodada anterior, perdeu para o Cruzeiro no Beira-Rio e aumentou a pressão sobre a equipe. Com o resultado negativo, a equipe gaúcha chegou a terceira derrota consecutiva no Brasileirão.

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Como assistir ao jogo entre Athletico-PR e Internacional hoje?

Athletico-PR e Internacional vão se enfrentar neste sábado, 25, às 18h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida terá transmissão exclusiva da Amazon Prime Video.

Prováveis escalações:

Athletico-PR: Santos; Aguirre, Lucas Esquivel e Cristian Terán; Gilberto, Jádson, Luiz Gustavo e Sebastián Mendoza; João Cruz e Leozinho; Kevin Viveros.Técnico: Odair Hellmann.



Internacional: Anthoni; Félix Torres, Maripán, Mercado e Bernabei; Bruno Gomes, Villagra, Matheus Bahia e Vitinho; Carbonero e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.

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Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);



Rodrigo José Pereira de Lima (PE); Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE);



Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE); Quarto árbitro: William Machado Steffen (SC);



William Machado Steffen (SC); VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE);



Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE); AVAR: Clovis Amaral da Silva (PE).

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