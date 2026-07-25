Athletico-PR x Internacional no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Duelo na Arena da Baixada abre o segundo turno da competição
Athletico-PR e Internacional vão se enfrentar neste sábado, 25, às 18h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida marca o início do segundo turno da competição e também a estreia da tecnologia de impedimento semiautomático no torneio.
O Athletico chega embalado e ocupa a terceira posição, com 33 pontos em 19 partidas. A equipe paranaense vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, de virada, resultado construído com dois gols de Leozinho no início do segundo tempo. Além da boa colocação, o Furacão conta com um dos principais artilheiros do campeonato: Viveros soma 11 gols e aparece atrás apenas de Pedro, do Flamengo.
O Internacional vive situação bem menos confortável. O Colorado está na 14ª colocação, com 21 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento. Na rodada anterior, perdeu para o Cruzeiro no Beira-Rio e aumentou a pressão sobre a equipe. Com o resultado negativo, a equipe gaúcha chegou a terceira derrota consecutiva no Brasileirão.
Como assistir ao jogo entre Athletico-PR e Internacional hoje?
Athletico-PR e Internacional vão se enfrentar neste sábado, 25, às 18h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida terá transmissão exclusiva da Amazon Prime Video.
Prováveis escalações:
Athletico-PR: Santos; Aguirre, Lucas Esquivel e Cristian Terán; Gilberto, Jádson, Luiz Gustavo e Sebastián Mendoza; João Cruz e Leozinho; Kevin Viveros.Técnico: Odair Hellmann.
Internacional: Anthoni; Félix Torres, Maripán, Mercado e Bernabei; Bruno Gomes, Villagra, Matheus Bahia e Vitinho; Carbonero e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.
Arbitragem
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
- Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE);
- Quarto árbitro: William Machado Steffen (SC);
- VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE);
- AVAR: Clovis Amaral da Silva (PE).