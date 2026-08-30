Athletico-PR x Fluminense no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Athletico-PR e Fluminense se enfrentam na Arena da Baixada em um duelo direto pelo G5 do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes vêm de vitórias importantes, com destaques para Kevin Viveros no Furacão e a boa fase do Tricolor sob Marcão. Saiba tudo sobre este confronto crucial.

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Athletico-PR e Fluminense se enfrentam neste domingo, 30, às 11h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes chegam ao confronto dentro do G5 da competição. O Furacão soma 44 pontos, enquanto o Tricolor tem 41.

O Athletico-PR chega embalado depois de vencer o Botafogo por 3 a 2, no Nilton Santos, na última segunda-feira. O Furacão construiu rapidamente uma vantagem de dois gols, com João Cruz e Kevin Viveros, e ampliou novamente com o atacante colombiano no segundo tempo. O Botafogo reagiu na reta final com dois gols de Santi Rodríguez, mas a equipe paranaense segurou o resultado e conquistou os três pontos fora de casa.

Kevin Viveros é o principal destaque ofensivo do Athletico neste momento. O colombiano marcou duas vezes no Rio de Janeiro e chegou a 16 gols no Campeonato Brasileiro. O centroavante tem sido a referência do sistema montado por Odair Hellmann e deve novamente comandar o ataque diante do Fluminense. O Furacão não perdeu nas últimas cinco rodadas da Série A, período em que soma três vitórias e dois empates.

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O Fluminense também vem de vitória. No último sábado, o Tricolor derrotou o Remo por 2 a 1, de virada, no Maracanã. O time carioca saiu atrás após gol de Jajá no primeiro tempo, mas reagiu na etapa final com Hulk e Kevin Serna, que garantiram a virada diante de mais de 30 mil torcedores.

O resultado ampliou a sequência positiva sob o comando de Marcão, efetivado recentemente no cargo. Antes do triunfo sobre o Remo, o Fluminense havia derrotado o Palmeiras pelo Brasileirão e avançado às quartas de final da Libertadores após eliminar o Independiente Rivadavia. Com uma semana completa para trabalhar antes da viagem a Curitiba, o treinador aproveitou o período para realizar ajustes táticos e recuperar jogadores.

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Uma das novidades entre as opções é Jefferson Savarino, que voltou a treinar normalmente e disputa espaço no ataque com Soteldo e Kevin Serna. Serna ganhou força na briga pela titularidade depois de participar diretamente de gols importantes nas últimas partidas. Na defesa, Freytes também avançou na recuperação física e pode voltar a ficar à disposição.

Marcão, contudo, terá um desfalque no meio-campo. Hércules está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e não enfrenta o Athletico. A tendência é que Nonato assuma a posição e forme a dupla de volantes com Martinelli. Samuel Xavier também é preocupação após sofrer uma luxação no ombro contra o Remo e passar a realizar tratamento conservador.

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Do lado paranaense, Odair Hellmann ainda convive com baixas no sistema defensivo. Esquivel segue em recuperação de um problema no tornozelo, enquanto Claudinho trata uma lesão muscular na coxa. Gilberto e Léo Derik também aparecem entre os jogadores indisponíveis. A tendência é que o treinador mantenha boa parte da estrutura utilizada na vitória sobre o Botafogo.

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Onde assistir à partida entre Athletico-PR e Fluminense?

Athletico-PR e Fluminense se enfrentam neste domingo, 30, às 11h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Santos; Dantas, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Luiz Gustavo, Jádson e Mendoza; Leozinho, Kevin Viveros e João Cruz. Técnico: Odair Hellmann.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Martinelli e Nonato; Canobbio, Ganso e Savarino (Soteldo ou Serna); Hulk. Técnico: Marcão.

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Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG);

Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO);

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP);

AVAR: Alberto Poletto Masseira (SP);

AVAR 2: Vinicius Furlan (SP).