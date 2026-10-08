Athletico-PR x Atlético-MG no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Athletico-PR e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira pela 29ª rodada do Brasileirão, às 20h, na Arena da Baixada. O Furacão, forte em casa e invicto há 12 jogos como mandante, busca consolidar sua posição na Libertadores. O Galo, em momento de estabilidade, também mira as vagas diretas na competição continental.

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Athletico-PR e Atlético-MG entram em campo nesta quinta-feira, 8, às 20h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão ocupa a terceira colocação, com 49 pontos, e está na disputa pelas vagas diretas na próxima Libertadores. O Galo soma 43 pontos e também mira a parte de cima da classificação.

Para o Athletico-PR, a partida representa a oportunidade de confirmar a força construída dentro de casa ao longo da temporada. A equipe vem de vitória por 2 a 1 sobre o Bahia e não perde há 12 partidas como mandante na Arena da Baixada. O técnico Odair Hellmann, porém, está suspenso e será substituído à beira do campo pelo auxiliar Fábio Moreno. O Furacão também terá de reorganizar o sistema defensivo sem Aguirre, suspenso, além de Dantas e Benavídez, lesionados. Em compensação, João Cruz retorna após cumprir suspensão, enquanto Kevin Viveros, artilheiro do Brasileirão com 18 gols, será avaliado após retornar da seleção colombiana.

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O Atlético-MG chega a Curitiba em um momento de maior estabilidade no Campeonato Brasileiro. A equipe de Eduardo Domínguez venceu o Bragantino por 1 a 0 na rodada passada e alcançou 43 pontos, aproximando-se de uma pontuação que praticamente elimina qualquer preocupação com a parte de baixo da tabela e permite olhar para as vagas na Libertadores. O treinador, contudo, perdeu Cassierra por lesão na coxa esquerda e também não contará com Everson, Ruan Tressoldi e Gustavo Scarpa. Alan Franco, Alan Minda e Preciado serão preservados após compromissos internacionais, enquanto Castaño é dúvida depois de retornar da seleção colombiana.

Onde assistir a partida entre Athletico-PR e Atlético-MG hoje:

A partida entre Athletico-PR e Atlético-MG nesta quinta-feira, 8, às 20h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo exclusiva do Premiere.

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Prováveis escalações:

Athletico-PR: Mycael; Terán, Arthur Dias e Esquivel; Gilberto Moraes, Luiz Gustavo, Jadson, João Cruz e Mendoza; Vargas (Leozinho) e Rivaldo (Viveros). Técnico: Fábio Moreno (auxiliar).

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Cissé (Tomás Pérez), Maycon e Fred; Bernard, Cuello e Reinier. Técnico: Eduardo Domínguez.

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Arbitragem:

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Alex dos Santos (SC);

Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP);

VAR: Vinicius Furlan (SP);

AVAR: Amanda Matias Masseira (SP).