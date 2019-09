Athletico-PR provoca Guerrero em comemoração do título da Copa do Brasil

“Em casa a gente resolve”. A afirmação de Paolo Guerrero após a derrota do Internacional para o Athletico-PR no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, na Arena da Baixada, semana passada, virou motivo de chacota. Após a confirmação do título com mais uma vitória, desta vez no Beira-Rio, nesta quarta-feira, 18, a equipe paranaense aproveitou para brincar com o peruano.

“Em casa a gente resolv… OPA”, escreveu o clube em sua conta oficial no Twitter.

É o primeiro título do Athletico-PR na Copa do Brasil. Atual campeão da Copa Sul-Americana, o Furacão garantiu mais uma vez uma vaga na Copa Libertadores da América – é o primeiro time brasileiro confirmado na competição do ano que vem.