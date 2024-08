Até estrangeiros se rendem ao carisma inigualável de Flávia Saraiva

Flávia Saraiva chama atenção, claro, por seu desempenho majestoso na ginástica artística. Com o bronze conquistado em Paris, no início da semana, internautas e espectadores descobriram que, além das poses e movimentos quase impossíveis de serem feitos por seres humanos, Flavinha é uma das pessoas mais carismáticas do Brasil.

Em uma das entrevistas que ela deu em Paris, já icônica, a ginasta fala que esperava arrasar na apresentação do solo, mas na verdade foi “arrasada” por ele, depois de sofrer uma queda.

“Eu vou brilhar hoje, meu Deus, hoje é meu dia. Que trave que eu fiz! Me aguarda, solo. Mas aí ele me aguardou mesmo…”, disse, aos risos.

Para os brasileiros, entender tudo que ela fala é mais fácil, claro. E para os gringos? A solução de alguns fãs, que querem espalhar a palavra da atleta, foi legendar algumas das entrevistas que a ginasta dá após as apresentações.

“Vocês não entendem o quão HILÁRIA Flávia Saraiva é”, escreveu em inglês um internauta em um dos vídeos legendados, que já tem mais de 22 mil curtidas no X, antigo Twitter.

Continua após a publicidade

https://x.com/IzbasaG/status/18191490598333768267

“Ela deve estar no top 5 das pessoas mais encantadoras de todos os tempos”, brincou outra usuária estrangeira.

Se os brasileiros já estão rendidos, agora é a vez dos gringos.