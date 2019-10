Atalanta é multada por insultos racistas contra jogador brasileiro

O clube italiano Atalanta foi multado em 10.000 euros (cerca de 45.000 reais) em punição aos gritos racistas que alguns de seus torcedores entoaram contra o lateral-esquerdo brasileiro Dalbert, da Fiorentina, durante uma partida do Campeonato Italiano disputada no dia 22 de setembro. A pena foi anunciada nesta terça-feira, 9, pela Liga de Futebol da Itália.

Na ocasião, Dalbert reclamou dos gritos racistas com o árbitro Daniele Orsato, que interrompeu o jogo e pediu a que o sistema de som do estádio divulgasse uma mensagem para que as agressões parassem. A mensagem foi amplamente vaiada pelo público presente em Bérgamo mas poucos minutos depois a partida foi retomada e acabou com a vitória da Fiorentina por 1 a 0.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, presente em Milão para a cerimônia dos prêmios The Best, foi questionado sobre este e outros episódios recentes de preconceito. O dirigente afirmou que “a situação do racismo não melhorou na Itália” e pediu “penas claras, como na Inglaterra”.

O atacante belga da Inter, Romelu Lukaku, e o meia marfinense do Milan, Franck Kessié, também foram vítimas de ataques racistas nesta temporada da Serie A.