Atacante do Japão se pronuncia após derrota e polêmica com a seleção brasileira

O atacante japonês Kento Shiogai se pronunciou após a derrota do Japão por 2 a 1 para o Brasil na Copa do Mundo de 2026. O jogador, que virou um dos personagens da partida por causa de uma declaração polêmica antes do confronto, afirmou que pretende se fortalecer após a eliminação no Mundial.

“Obrigado pelo apoio. Voltarei mais forte”, escreveu Shiogai na legenda de uma foto da seleção japonesa. O atleta também comentou a repercussão de sua fala sobre a seleção brasileira e disse que sua declaração foi interpretada de forma diferente do que pretendia.

A polêmica começou após o atacante afirmar que o Brasil tinha grande história no futebol, mas que outras seleções vinham dominando o cenário mundial recentemente. A declaração foi vista por torcedores brasileiros como uma provocação antes do duelo desta segunda-feira, 29.

“Não queria dizer que o Brasil era fraco. Continua sendo uma equipe forte, mas eu acreditava que nós também tínhamos condições de vencer”, declarou.

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A declaração provocou uma onda de críticas nas redes sociais e também manifestações xenofóbicas de parte da torcida brasileira contra o japonês. A resposta veio dentro de campo. Após a vitória, Matheus Cunha fez um gesto com a mão indicando os cinco títulos mundiais da Seleção, em referência à história do Brasil em Copas do Mundo.

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