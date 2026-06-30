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Esporte

Atacante do Japão se pronuncia após derrota e polêmica com a seleção brasileira

Kento Shiogai sofreu ataques da torcida após comentário antes do jogo

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 10h56
Jovem jogador de futebol japonês, com cabelo escuro e mechas claras, vestindo uma camisa azul da seleção do Japão com listras brancas nos ombros e gola vermelha, segurando a gola com as duas mãos, em fundo preto
O atacante Kento Shiogai, camisa 26 da seleção japonesa: opinião firme sobre a canarinho (Ezra Shaw - FIFA/FIFA/Getty Images)
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O atacante japonês Kento Shiogai se pronunciou após a derrota do Japão por 2 a 1 para o Brasil na Copa do Mundo de 2026. O jogador, que virou um dos personagens da partida por causa de uma declaração polêmica antes do confronto, afirmou que pretende se fortalecer após a eliminação no Mundial.

“Obrigado pelo apoio. Voltarei mais forte”, escreveu Shiogai na legenda de uma foto da seleção japonesa. O atleta também comentou a repercussão de sua fala sobre a seleção brasileira e disse que sua declaração foi interpretada de forma diferente do que pretendia.

A polêmica começou após o atacante afirmar que o Brasil tinha grande história no futebol, mas que outras seleções vinham dominando o cenário mundial recentemente. A declaração foi vista por torcedores brasileiros como uma provocação antes do duelo desta segunda-feira, 29.

“Não queria dizer que o Brasil era fraco. Continua sendo uma equipe forte, mas eu acreditava que nós também tínhamos condições de vencer”, declarou.

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A declaração provocou uma onda de críticas nas redes sociais e também manifestações xenofóbicas de parte da torcida brasileira contra o japonês. A resposta veio dentro de campo. Após a vitória, Matheus Cunha fez um gesto com a mão indicando os cinco títulos mundiais da Seleção, em referência à história do Brasil em Copas do Mundo.

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