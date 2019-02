Atacante do Fla sofre acidente de carro, mas passa bem

Por AE

Rio – O atacante Diego Maurício passou por um susto na manhã desta quinta-feira. Ele sofreu um acidente automobilístico quando estava a caminho do treino do Flamengo, no CT do Ninho do Urubu, sofreu alguns ferimentos leves, mas passa bem. As informações foram divulgadas pelo site oficial do clube

Diego Maurício estava dirigindo e em uma curva na Estrada dos Bandeirantes, já bem próximo ao CT, acabou perdendo o controle do carro, que bateu em um buraco e capotou. O jogador chegou a se apresentar ao clube, mas foi liberado e passará o dia realizando exames médicos.

Além do susto fora de campo, o jogador de 20 anos vive má fase também nos gramados. Depois de aparecer como uma das principais apostas do Flamengo, Diego Maurício perdeu espaço no elenco e tem sido pouco utilizado pelo técnico Joel Santana. Seu melhor momento foi no começo do ano passado, quando participou da campanha que deu o título Sul-Americano Sub-20 à seleção brasileira.