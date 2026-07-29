Atacante de clube belga é agredido em assalto em Bruxelas

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O atacante Mohammed Fuseini, do Union Saint-Gilloise, foi vítima de um violento assalto em Bruxelas, perdendo um relógio Rolex de alto valor, celular e carteira. Filmado por um colega, o crime já resultou na prisão de um suspeito. O jogador, que não teve ferimentos graves, já retomou os treinos. Entenda os detalhes do caso.

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O jogador Mohammed Fuseini, do Union Saint-Gilloise, da Bélgica, sofreu um assalto no último domingo, 29, em Bruxelas. O atacante ganês teve roubado um relógio avaliado em milhares de reais, além de outros pertences. As autoridades confirmaram a prisão de um dos suspeitos pelo crime.

A ação dos assaltantes aconteceu às 6h30 do domingo quando o jogador saía de uma boate na região central da capital belga. Um companheiro de equipe que estava com Fuseini filmou o ocorrido. Nas imagens, é possível ver cinco homens encapuzados arrastando o atacante para fora do carro, imobilizando-o e arrancando o smartphone de suas mãos. Ele tenta resistir, mas acaba sendo dominado pelos criminosos, que pegam seu relógio e carteira em seguida. Enquanto isso, outro homem checa o carro do ganês em busca de mais pertences e, após alguns segundos, todos os assaltantes fogem.

De acordo com o jornal belga Het Laatste Nieuws (HLN), o relógio do atacante de 24 anos era um Rolex Datejust, com preço estimado entre 8.000 e 14.000 euros, aproximadamente 47.000 a 82.000 reais. No entanto, o prejuízo foi maior por conta do celular e da carteira de Fuseini.

O Union Saint-Gilloise soltou um comunicado dizendo que o ganês elogiou o procedimento da polícia após o ocorrido. Ele foi levado para o hospital ainda no domingo. Como Fuseini não sofreu ferimentos graves, o jogador já retomou os treinos nesta segunda-feira, 27.

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Além do jogador, segundo o Ministério Público de Bruxelas, três pessoas também foram vítimas do grupo de criminosos. Graças às imagens filmadas pelo companheiro de equipe do atleta, a polícia conseguiu identificar rapidamente um dos autores do crime. As autoridades confirmaram a prisão de um homem de 23 anos que participou da ação, mas a investigação segue em andamento.

O jogador

Fuseini é bastante adorado pelos torcedores e pela equipe do Union Saint-Gilloise. Ele chegou ao clube em 2024 após passagens pelo Sturm Graz da Áustria e pelo Randers da Dinamarca. O ganês já disputou 71 jogos pelo time belga e marcou 14 gols.