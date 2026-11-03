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Esporte

Atacante morre aos 30 anos após choque em campo durante partida na Espanha

Jesús de Miguel, do Tenerife, sofreu parada cardiorrespiratória após colisão com o goleiro do Andorra e não resistiu às complicações no hospital

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 08h32 | Atualizado em 3 nov 2026, 08h52
Jogador de futebol sorrindo, braços abertos, vestindo camisa clara com Tenerife e shorts escuros com o número 9, em campo com gol ao fundo, em preto e branco
Jesús de Miguel, do Tenerife: atacante deixa a esposa e uma filha de um ano - (CD TENERIFE/AFP)
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Atacante morre aos 30 anos após choque em campo durante partida na Espanha Priorize VEJA no Google

O atacante Jesús de Miguel, de 30 anos, morreu nesta terça-feira, 3, no Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria, em Santa Cruz de Tenerife. O atleta do CD Tenerife sofreu uma parada cardiorrespiratória em decorrência de um choque violento com o goleiro Jesús Owono, do FC Andorra, nos minutos finais da partida válida pela segunda divisão do Campeonato Espanhol, disputada na última segunda-feira, 2, no estádio Heliodoro Rodríguez López.

O acidente aconteceu nos acréscimos do confronto, quando De Miguel avançava em velocidade para dominar um lançamento em profundidade no setor de ataque. Ao sair da área para tentar afastar a bola, o goleiro Owono atingiu o peito e o rosto do atacante com o joelho, deixando-o imediatamente desacordado no gramado. Atendido pelas equipes médicas ainda no campo, o jogador recuperou o pulso na ambulância, mas deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) inconsciente. Diante da gravidade da situação, o árbitro expulsou o goleiro do Andorra e suspendeu definitivamente a partida, que estava empatada em 2 a 2 aos 108 minutos.

Apesar de um primeiro boletim médico apontar quadro “estável dentro da gravidade”, o Tenerife informou uma severa piora neurológica no fim da madrugada de terça-feira, confirmando a morte horas depois. Em nota oficial, o clube manifestou profunda dor: “Despedaçados de dor, com um nó na garganta e sem poder acreditar que isto seja verdade, comunicamos o trágico falecimento de Jesús de Miguel. Não há palavras de consolo”. O FC Andorra declarou estar “devastado e com o coração partido”. A tragédia motivou mensagens de pesar de clubes de todo o país, incluindo Real Madrid e Barcelona, além de um minuto de silêncio prestado pelo elenco madrilenho antes do treino.

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Natural de Madri, Jesús de Miguel Alameda era canhoto, tinha 1,90 metro de altura e vestia a camisa 9 do Tenerife. Em sua trajetória, passou por Unionistas de Salamanca e CD Castellón — clube pelo qual disputou 88 partidas —, acertando sua ida ao Tenerife em julho de 2025, onde marcou 11 gols na campanha do acesso. Na atual temporada 2026/2027, o centroavante havia atuado em seis jogos. O futebolista deixa a esposa e uma filha de um ano.

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Em pronunciamento, a família de Jesús de Miguel agradeceu as inúmeras demonstrações de carinho recebidas e pediu total respeito à sua privacidade neste momento de dor. Entidades ligadas ao futebol espanhol e clubes de todo o país seguem prestando solidariedade e homenagens em memória do atleta.

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