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Esporte

Quem é o atacante da Espanha que manteve a palavra na hora de cumprimentar Trump

Crítico do presidente dos EUA, Borja Iglesias passou rapidamente pelo americano na cerimônia de premiação da Copa

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 10h47 | Atualizado em 20 jul 2026, 12h54
Um jogador de futebol barbudo, com camisa vermelha e azul da Espanha, sorri amplamente enquanto segura a taça dourada da Copa do Mundo, com uma medalha de ouro pendurada no pescoço. Outros jogadores espanhóis estão ao fundo, em um estádio lotado
Borja Iglesias, campeão mundial pela Espanha em 2026 (Hannah Peters - FIFA/FIFA/Getty Images)
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O jogador Borja Iglesias cumpriu com a sua palavra e passou rapidamente por Donald Trump, na cerimônia de premiação da Copa do Mundo neste domingo, 19. O atacante espanhol é crítico do presidente dos Estados Unidos e afirmou antes da final como se comportaria diante do americano.

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“Não quero que me mandem à prisão [risos]. É algo que já pensei sobre, pude imaginar a cena. Espero cumprimentá-lo em um momento que estejamos todos felizes, que passe muito rápido e eu esqueça. Às vezes, você precisa se esquecer dos momentos que vive também. Creio que não seja o momento de levantar polêmicas, as pessoas sabem perfeitamente como eu opino”, disse Borja à revista Panenka dois dias antes da decisão contra a Argentina.

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Em maio, o jogador do Celta de Vigo tinha expressado sua opinião contrária ao presidente dos EUA: “Gosto das pessoas que lutam pelo progresso e pela defesa dos valores fundamentais, e acho que Trump tem dificuldade em aceitar isso”, disse o atleta em entrevista ao programa ‘La Revuelta’, da emissora espanhola RTVE.

Antes da final, o jogador tinha publicado uma crítica nas redes sociais aos altos preços dos ingressos que descreveu como “uma vergonha”. Os valores dos assentos no estádio de Nova York e Nova Jersey variavam de 9.000 a 49.000 dólares.

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Em 2023, o jogador também se posicionou em defesa da companheira de profissão, Jenni Hermoso, e chegou a renunciar da seleção espanhola por conta da permanência de Luis Rubiales na Federação Espanhola de Futebol. O mandatário tinha dado um beijo forçado na jogadora na conquista do título mundial feminino pela Espanha naquele ano. Rubiales depois renunciou ao cargo e foi suspenso pela Fifa e condenado por agressão sexual. 

Nesta edição da Copa, Iglesias e Hermoso se reencontraram. Em um vídeo publicado pela jogadora nas redes sociais, os dois aparecem se abraçando depois da partida. Hermoso destacou o significado daquele momento: “Esse abraço significa muito para mim… Você merece tudo de melhor neste mundo. Que orgulho viver isso ao seu lado e ter você como uma das minhas maiores referências”. Borja respondeu dizendo que a admiração era recíproca.

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Neste Mundial, Iglesias foi reserva e entrou nos minutos finais da vitória espanhola contra Portugal nas oitavas de final.

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