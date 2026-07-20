Quem é o atacante da Espanha que manteve a palavra na hora de cumprimentar Trump

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Borja Iglesias cumpriu sua promessa e evitou um encontro prolongado com Donald Trump na premiação da Copa do Mundo. O jogador espanhol, conhecido por suas posições sociais fortes, justificou a atitude ao dizer que não era o momento para polêmicas, mas que sua opinião sobre Trump é clara.

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O jogador Borja Iglesias cumpriu com a sua palavra e passou rapidamente por Donald Trump, na cerimônia de premiação da Copa do Mundo neste domingo, 19. O atacante espanhol é crítico do presidente dos Estados Unidos e afirmou antes da final como se comportaria diante do americano.

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“Não quero que me mandem à prisão [risos]. É algo que já pensei sobre, pude imaginar a cena. Espero cumprimentá-lo em um momento que estejamos todos felizes, que passe muito rápido e eu esqueça. Às vezes, você precisa se esquecer dos momentos que vive também. Creio que não seja o momento de levantar polêmicas, as pessoas sabem perfeitamente como eu opino”, disse Borja à revista Panenka dois dias antes da decisão contra a Argentina.

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Em maio, o jogador do Celta de Vigo tinha expressado sua opinião contrária ao presidente dos EUA: “Gosto das pessoas que lutam pelo progresso e pela defesa dos valores fundamentais, e acho que Trump tem dificuldade em aceitar isso”, disse o atleta em entrevista ao programa ‘La Revuelta’, da emissora espanhola RTVE.

Antes da final, o jogador tinha publicado uma crítica nas redes sociais aos altos preços dos ingressos que descreveu como “uma vergonha”. Os valores dos assentos no estádio de Nova York e Nova Jersey variavam de 9.000 a 49.000 dólares.

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Em 2023, o jogador também se posicionou em defesa da companheira de profissão, Jenni Hermoso, e chegou a renunciar da seleção espanhola por conta da permanência de Luis Rubiales na Federação Espanhola de Futebol. O mandatário tinha dado um beijo forçado na jogadora na conquista do título mundial feminino pela Espanha naquele ano. Rubiales depois renunciou ao cargo e foi suspenso pela Fifa e condenado por agressão sexual.

Nesta edição da Copa, Iglesias e Hermoso se reencontraram. Em um vídeo publicado pela jogadora nas redes sociais, os dois aparecem se abraçando depois da partida. Hermoso destacou o significado daquele momento: “Esse abraço significa muito para mim… Você merece tudo de melhor neste mundo. Que orgulho viver isso ao seu lado e ter você como uma das minhas maiores referências”. Borja respondeu dizendo que a admiração era recíproca.

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Neste Mundial, Iglesias foi reserva e entrou nos minutos finais da vitória espanhola contra Portugal nas oitavas de final.

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