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Esporte

Atacante da Espanha mantém palavra ao cumprimentar Trump na final da Copa

Presidente dos Estados Unidos participou da cerimônia

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 10h46 | Atualizado em 20 jul 2026, 12h18
Um jogador de futebol com camisa vermelha e azul, número 26 e nome B. Iglesias, conversa com Gianni Infantino, presidente da FIFA, que sorri e segura uma medalha dourada. Ao lado, Donald Trump, de terno azul e gravata vermelha, também segura uma medalha, olhando para a esquerda.
Borja Iglesias, atacante da Espanha, na premiação da Copa do Mundo de 2026 (Jean Catuffe/Getty Images)
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O atacante da Espanha Borja Iglesias não escondeu o desconforto com o encontro Donald Trump na cerimônia de premiação da final da Copa do Mundo. Na cerimônia de premiação, que contou com a presença de Trump, o atacante cumpriu a promessa feita dias antes e passou rapidamente pelo presidente ao receber a medalha de campeão do mundo, sem trocar olhares. Na sexta-feira, 17, o jogador ironizou a presença do presidente dos Estados Unidos e disse esperar que o momento “passasse rápido”.

“Não quero que me mandem à prisão. É algo que já pensei sobre, pude imaginar a cena. Espero cumprimentá-lo em um momento que estejamos todos felizes, que passe muito rápido e eu esqueça. Às vezes, você precisa se esquecer dos momentos que vive também. Creio que não seja o momento de levantar polêmicas, as pessoas sabem perfeitamente como eu opino”, disse o Iglesias, entre risos, a uma revista espanhola.

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Crítico do republicano, Borja já declarou publicamente ser contrário às suas posições políticas porque “gosta das pessoas que lutam pela defesa dos valores fundamentais”. O jogador também chamou de “uma vergonha” os valores dos ingressos dos jogos. Às vésperas da final, ele compartilhou uma imagem que exibia os preços, que podiam chegar a 49 mil dólares, cerca de 252 mil reais.

Reserva durante quase toda a campanha espanhola, o atacante entrou apenas nos minutos finais da vitória sobre Portugal, nas oitavas de final, e integrou o elenco que conquistou o bicampeonato mundial.

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