Atacante da Espanha mantém palavra ao cumprimentar Trump na final da Copa
Presidente dos Estados Unidos participou da cerimônia
O atacante da Espanha Borja Iglesias não escondeu o desconforto com o encontro Donald Trump na cerimônia de premiação da final da Copa do Mundo. Na cerimônia de premiação, que contou com a presença de Trump, o atacante cumpriu a promessa feita dias antes e passou rapidamente pelo presidente ao receber a medalha de campeão do mundo, sem trocar olhares. Na sexta-feira, 17, o jogador ironizou a presença do presidente dos Estados Unidos e disse esperar que o momento “passasse rápido”.
“Não quero que me mandem à prisão. É algo que já pensei sobre, pude imaginar a cena. Espero cumprimentá-lo em um momento que estejamos todos felizes, que passe muito rápido e eu esqueça. Às vezes, você precisa se esquecer dos momentos que vive também. Creio que não seja o momento de levantar polêmicas, as pessoas sabem perfeitamente como eu opino”, disse o Iglesias, entre risos, a uma revista espanhola.
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Crítico do republicano, Borja já declarou publicamente ser contrário às suas posições políticas porque “gosta das pessoas que lutam pela defesa dos valores fundamentais”. O jogador também chamou de “uma vergonha” os valores dos ingressos dos jogos. Às vésperas da final, ele compartilhou uma imagem que exibia os preços, que podiam chegar a 49 mil dólares, cerca de 252 mil reais.
Reserva durante quase toda a campanha espanhola, o atacante entrou apenas nos minutos finais da vitória sobre Portugal, nas oitavas de final, e integrou o elenco que conquistou o bicampeonato mundial.
EM UM SÓ LUGAR