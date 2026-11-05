A decisão de Raphinha sobre seguir ou não no Barcelona

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Raphinha, o capitão brasileiro do FC Barcelona, assinou a renovação de contrato até 2030, reforçando seu desejo de encerrar a carreira no clube catalão. Após uma temporada espetacular, com 19 gols e 3 assistências em 13 jogos, ele se firmou como o jogador mais decisivo da Europa e peça-chave nos títulos recentes.

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Após um início de temporada espetacular, o brasileiro Raphinha, capitão do FC Barcelona, renovou o contrato com o clube até 2030, anunciou o Barça nesta quinta-feira, 5. “Uma declaração de intenções. Nosso querido capitão seguirá liderando nosso projeto até 2030”, afirmou o Barcelona em um comunicado.

O atacante brasileiro de 29 anos, que tinha até 2028, declarou em setembro que desejava continuar no Barcelona e, inclusive, encerrar a carreira na capital catalã.

O diretor esportivo do Barça, Deco, havia anunciado então um acordo com o jogador, promovido a capitão nesta temporada após as saídas de Ronald Araujo e Marc-André ter Stegen.

Reposicionado como centroavante após as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres, Raphinha é o jogador mais decisivo da Europa desde o início da temporada, com 19 gols e três assistências em 13 partidas em todas as competições.

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Contratado pelo Barça em 2022, o brasileiro se transformou em um finalizador temível e líder do ataque desde a chegada do técnico alemão Hansi Flick em 2024. Ele foi uma peça fundamental nos dois últimos títulos consecutivos do clube na Liga Espanhola (2025 e 2026).

(Com AFP)