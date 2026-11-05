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Esporte

A decisão de Raphinha sobre seguir ou não no Barcelona

Jogador da seleção brasileira fica no clube catalão até 2030

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 10h37 | Atualizado em 5 nov 2026, 11h48
LISBON, PORTUGAL - MARCH 05: Raphinha of FC Barcelona celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 first Leg match between SL Benfica and FC Barcelona at Estadio da Luz on March 05, 2025 in Lisbon, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)
Raphinha, do Barcelona, é o artilheiro da Liga dos Campeões da Europa. com 12 gols (Gualter Fatia/Getty Images)
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Após um início de temporada espetacular, o brasileiro Raphinha, capitão do FC Barcelona, renovou o contrato com o clube até 2030, anunciou o Barça nesta quinta-feira, 5. “Uma declaração de intenções. Nosso querido capitão seguirá liderando nosso projeto até 2030”, afirmou o Barcelona em um comunicado.

O atacante brasileiro de 29 anos, que tinha até 2028, declarou em setembro que desejava continuar no Barcelona e, inclusive, encerrar a carreira na capital catalã.

O diretor esportivo do Barça, Deco, havia anunciado então um acordo com o jogador, promovido a capitão nesta temporada após as saídas de Ronald Araujo e Marc-André ter Stegen.

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Reposicionado como centroavante após as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres, Raphinha é o jogador mais decisivo da Europa desde o início da temporada, com 19 gols e três assistências em 13 partidas em todas as competições.

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Contratado pelo Barça em 2022, o brasileiro se transformou em um finalizador temível e líder do ataque desde a chegada do técnico alemão Hansi Flick em 2024. Ele foi uma peça fundamental nos dois últimos títulos consecutivos do clube na Liga Espanhola  (2025 e 2026).

(Com AFP)

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