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Esporte

Atacante belga diz que vai ver o nascimento do filho e volta para a Copa

Declaração do atacante Doku gerou polêmica nas redes sociais de seu país

Por Felipe Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jun 2026, 19h40
Jogador de futebol com dreadlocks, camisa vermelha da Bélgica número 11, erguendo a mão direita em saudação, em campo de futebol
Doku não quer perder o nascimento do primeiro filho (Henry Rodenburg/Getty Images)
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Atacante belga diz que vai ver o nascimento do filho e volta para a Copa Priorize VEJA no Google

O atacante Jérémy Doku, da seleção da Bélgica, gerou polêmica ao afirmar que pretende voltar para a Europa durante a Copa do Mundo para acompanhar o nascimento do seu primeiro filho. O jogador do Manchester City revelou à imprensa que sua companheira, Shireen, tem previsão de parto para a primeira quinzena de julho, período que coincidiria com as oitavas e quartas de final do torneio, caso a Bélgica avance até essa fase.

“Ninguém quer perder o nascimento do seu primeiro filho”, disse Doku. “Mas eu também sei que o futebol envolve muitas outras considerações. Sei que a federação apoia seus jogadores e compreende suas situações. Veremos o que podemos fazer.”

A declaração dividiu opiniões na mídia local. A apresentadora France Pierron, do canal L’Equipe, disse que “o pai é inútil” durante o parto. “Você não vai cortar um cordão umbilical; não dá para perder uma Copa do Mundo”, disse. O ex-boxeador Brahim Asloum rebateu: “Um filho é sua vida inteira. Uma Copa do Mundo acaba quando acaba.”

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Doku, de 24 anos, foi titular na estreia da Bélgica na Copa, empate em 1 a 1 com o Egito, no Grupo G. Neste sábado, a federação belga anunciou que o jogador está doente e não enfrentará o Irã no domingo, 20.

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Bebeto faz o
“Embala neném” de Bebeto entrou para a inconografia das Copas do Mundo (Exame/Exame)
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Os brasileiros com mais de 35 anos de idade vão lembrar de quando Bebeto marcou o segundo gol do Brasil nas quartas de final da Copa de 1994, contra a Holanda, no Cotton Bowl, em Dallas, e correu em direção à lateral do campo balançando os braços como quem embala um bebê. O gesto era uma homenagem ao filho Matheus, nascido dois dias antes, e virou uma das imagens mais icônicas da história dos Mundiais, com Romário e Mazinho correndo para imitar o gesto, que ficou conhecido como “embala neném”. Bebeto viu o filho pela primeira vez por vídeo, ao vivo em um programa de televisão, e só o pegou no colo duas semanas depois, quando voltou ao Brasil trazendo a taça do tetracampeonato. 

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Copa do Mundo 2026
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