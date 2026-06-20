Atacante belga diz que vai ver o nascimento do filho e volta para a Copa

O atacante Jérémy Doku, da seleção da Bélgica, gerou polêmica ao afirmar que pretende voltar para a Europa durante a Copa do Mundo para acompanhar o nascimento do seu primeiro filho. O jogador do Manchester City revelou à imprensa que sua companheira, Shireen, tem previsão de parto para a primeira quinzena de julho, período que coincidiria com as oitavas e quartas de final do torneio, caso a Bélgica avance até essa fase.

“Ninguém quer perder o nascimento do seu primeiro filho”, disse Doku. “Mas eu também sei que o futebol envolve muitas outras considerações. Sei que a federação apoia seus jogadores e compreende suas situações. Veremos o que podemos fazer.”

A declaração dividiu opiniões na mídia local. A apresentadora France Pierron, do canal L’Equipe, disse que “o pai é inútil” durante o parto. “Você não vai cortar um cordão umbilical; não dá para perder uma Copa do Mundo”, disse. O ex-boxeador Brahim Asloum rebateu: “Um filho é sua vida inteira. Uma Copa do Mundo acaba quando acaba.”

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Doku, de 24 anos, foi titular na estreia da Bélgica na Copa, empate em 1 a 1 com o Egito, no Grupo G. Neste sábado, a federação belga anunciou que o jogador está doente e não enfrentará o Irã no domingo, 20.

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Os brasileiros com mais de 35 anos de idade vão lembrar de quando Bebeto marcou o segundo gol do Brasil nas quartas de final da Copa de 1994, contra a Holanda, no Cotton Bowl, em Dallas, e correu em direção à lateral do campo balançando os braços como quem embala um bebê. O gesto era uma homenagem ao filho Matheus, nascido dois dias antes, e virou uma das imagens mais icônicas da história dos Mundiais, com Romário e Mazinho correndo para imitar o gesto, que ficou conhecido como “embala neném”. Bebeto viu o filho pela primeira vez por vídeo, ao vivo em um programa de televisão, e só o pegou no colo duas semanas depois, quando voltou ao Brasil trazendo a taça do tetracampeonato.