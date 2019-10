Atacante alfineta Real Madrid ao explicar por que comemorou como Cristiano

O atacante nigeriano Emmanuel Dennis foi o destaque do surpreendente empate em 2 a 2 do Club Brugge, da Bélgica, com o Real Madrid, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, ao marcar dois gols marcados no estádio Santiago Bernabéu. O jovem de 21 anos surpreendeu ao celebrar um dos gols como um velho ídolo da casa, Cristiano Ronaldo. Depois da partida desta terça-feira 1º, Dennis explicou a “homenagem”, com direito a uma alfinetada na diretoria do Real Madrid.

“Comemorei assim porque gosto do Ronaldo, é meu jogador favorito, e não gostei que ele tenha saído do Real Madrid, então decidi celebrar assim para mostrar que eles sentem falta de algo”, contou Dennis, em entrevista ao Esporte Interativo. O jogador africano ainda revelou que havia prometido fazer uma tatuagem caso marcasse no Bernabéu, mas que “era apenas brincadeira”.

PROMETEU TATUAR E NÃO VAI CUMPRIR? Antes do jogo, Dennis disse que faria uma tatuagem se marcasse contra o Real Madrid. O cara fez dois gols! E nossa Tati Mantovani perguntou se a promessa seria cumprida! Olha só! #CasaDaChampions pic.twitter.com/2on9NFEuOI — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) October 2, 2019

Com o surpreendente resultado, o Brugge chegou ao segundo lugar do Grupo A, com dois pontos, quatro a menos que o líder PSG. O Real Madrid é o lanterna, empatado em um ponto com o Galatasaray.