Astro do futebol americano é processado por não pagar Porsche milionário

O jogador de futebol americano Trent Williams está sendo processado por supostamente não arcar com os pagamentos do aluguel de um veículo esportivo de luxo adquirido em 2018. De acordo com informações divulgadas pelo portal TMZ, o atleta do San Francisco 49ers teria firmado um contrato de 48 meses para utilizar um Porsche 911, mas teria pago apenas os dois primeiros meses do arrendamento.

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Segundo o TMZ, o veículo foi posteriormente vendido para outra montadora, embora Williams não tivesse autorização para realizar a transação. A OpenRoad Auto Group, empresa responsável pelo aluguel, afirma que o jogador deixou de efetuar os pagamentos e busca na Justiça um ressarcimento de US$ 244 mil. Um dos principais offensive tackles da história da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos, Trent Williams é considerado uma lenda da modalidade, e assinou recentemente um contrato de US$ 50 milhões.

Apesar da fortuna, Williams deverá seguir enfrentando uma disputa judicial relacionada ao Porsche, com valor estimado em US$ 250 mil, cujo paradeiro permanece desconhecido.

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