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Esporte

Astro do futebol americano é processado por não pagar Porsche milionário

Trent Williams supostamente teria deixado de arcar com o aluguel de um veículo de luxo

Por Flávio Monteiro 10 ago 2026, 19h05 | Atualizado em 10 ago 2026, 23h24
Homem negro barbudo, sorrindo, usando boné vermelho e jaqueta preta, gesticula com a mão direita em um pódio com o logo do San Francisco 49ers. Ao fundo, um painel escuro com logos da SAP, Levis e 49ers.
Trent Williams, do San Francisco 49ers (Matthew Huang/Icon Sportswire/Getty Images)
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O jogador de futebol americano Trent Williams está sendo processado por supostamente não arcar com os pagamentos do aluguel de um veículo esportivo de luxo adquirido em 2018. De acordo com informações divulgadas pelo portal TMZ, o atleta do San Francisco 49ers teria firmado um contrato de 48 meses para utilizar um Porsche 911, mas teria pago apenas os dois primeiros meses do arrendamento.

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Segundo o TMZ, o veículo foi posteriormente vendido para outra montadora, embora Williams não tivesse autorização para realizar a transação. A OpenRoad Auto Group, empresa responsável pelo aluguel, afirma que o jogador deixou de efetuar os pagamentos e busca na Justiça um ressarcimento de US$ 244 mil. Um dos principais offensive tackles da história da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos, Trent Williams é considerado uma lenda da modalidade, e assinou recentemente um contrato de US$ 50 milhões.

Apesar da fortuna, Williams deverá seguir enfrentando uma disputa judicial relacionada ao Porsche, com valor estimado em US$ 250 mil, cujo paradeiro permanece desconhecido.

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