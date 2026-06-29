Astro da NBA tieta Neymar e Vini Jr. antes de jogo do Brasil na Copa

Jimmy Butler está assistindo ao jogo do Brasil contra o Japão em Houston, no Texas. O atleta da NBA nasceu na cidade e foi prestigiar Vini Jr. e Neymar, amigos de longa data. Durante o aquecimento, o camisa 10 da seleção brasileira fez questão de encontrar o jogador de basquete e abraçar Rylee, filha de Butler. “Eu sou muito fã, mas eles são realmente ótimos humanos, ensinam muitas coisas para mim. E nós temos uma amizade”, disse em entrevista antes da partida.

Além dos dois atacantes, ele também é amigo de Ronaldinho Gaúcho. Os dois conversaram brevemente antes do jogo e tiraram fotos juntos. Jimmy disse que está muito feliz de estar vivenciando uma Copa do Mundo. “O amor dos fãs de futebol (do Brasil) é um dos mais inimagináveis ao redor do mundo. Então, é muito divertido ver essas cores, eles apoiando e vendo essa torcida. Eu tenho certeza que vai ser muito alto”, finalizou.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Publicidade