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Esporte

Astro da NBA tieta Neymar e Vini Jr. antes de jogo do Brasil na Copa

Jimmy Butler está no estádio para acompanhar partida, nesta segunda-feira, 29

Por Tatiana Moura 29 jun 2026, 14h47
Três homens sorrindo para a câmera. Vinicius Jr. à esquerda, com camisa branca e colar vermelho, abraça Jimmy Butler, que usa boné preto e camisa do PSG. Neymar Jr. à direita, de boné e camisa vermelhos, sorri ao lado deles
Vini Jr., Jimmy Butler e Neymar (Redes Sociais/Reprodução)
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Jimmy Butler está assistindo ao jogo do Brasil contra o Japão em Houston, no Texas. O atleta da NBA nasceu na cidade e foi prestigiar Vini Jr. e Neymar, amigos de longa data. Durante o aquecimento, o camisa 10 da seleção brasileira fez questão de encontrar o jogador de basquete e abraçar Rylee, filha de Butler. “Eu sou muito fã, mas eles são realmente ótimos humanos, ensinam muitas coisas para mim. E nós temos uma amizade”, disse em entrevista antes da partida.

Além dos dois atacantes, ele também é amigo de Ronaldinho Gaúcho. Os dois conversaram brevemente antes do jogo e tiraram fotos juntos. Jimmy disse que está muito feliz de estar vivenciando uma Copa do Mundo. “O amor dos fãs de futebol (do Brasil) é um dos mais inimagináveis ao redor do mundo. Então, é muito divertido ver essas cores, eles apoiando e vendo essa torcida. Eu tenho certeza que vai ser muito alto”, finalizou.

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