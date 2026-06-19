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Esporte

Astro da Espanha, Yamal diz quem é seu ídolo e crava também o melhor do mundo

O fenômeno de 18 anos chegou à Copa do Mundo após 54 dias sem jogar, depois de sofrer uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 14h49 | Atualizado em 19 jun 2026, 15h00
Jovem jogador de futebol com cabelo cacheado e faixa branca na cabeça, vestindo camisa vermelha da Espanha com o número 19 em campo
Lamine Yamal, da Espanha, durante a partida do Grupo H entre Espanha e Cabo Verde, no Estádio de Atlanta -  (Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images)
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Astro da Espanha, Yamal diz quem é seu ídolo e crava também o melhor do mundo Priorize VEJA no Google

Grande destaque da seleção espanhola na concentração em Chattanooga, Lamine Yamal declarou nesta sexta-feira, 19, que considera “muito cedo e desnecessário” jogar os 90 minutos da partida contra a Arábia Saudita no domingo, 21, na segunda rodada da Copa do Mundo. “Estou em um processo de adaptação, não é o momento de jogar a partida inteira, mas posso jogar os minutos que o técnico quiser”, declarou em uma entrevista à televisão pública espanhola.

O fenômeno de 18 anos chegou à Copa do Mundo após 54 dias sem jogar, depois de sofrer uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. No empate sem gols na estreia contra Cabo Verde, esteve em campo por 25 minutos e, na segunda rodada, poderia jogar por “uma hora”, afirmou o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, na quinta-feira em entrevista à rádio Cope, sem especificar se ele começará como titular.

“Todos os jogadores, na reta final da temporada, a cada lesão, pensam na Copa do Mundo e, obviamente, no seu time, mas ficam com a Copa na cabeça. Graças a Deus, os médicos me disseram que eu chegaria com folga”, acrescentou Yamal. Umas das estrelas do futebol mundial, o atacante do Barcelona aparece estampado em arranha-céus e em cartazes publicitários.

“Levo isso com calma, não é algo diferente. Sei quem sou fora da Espanha e na Espanha. Tento dar o meu nível máximo, é isso que as pessoas querem”, disse. “Se você tem a imagem naquele prédio (arranha-céu em frente ao Atlanta Stadium), é porque pode fazer dentro de campo coisas de que as pessoas gostam, que fazem o público se emocionar ao ver você jogar.”

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Ao ser perguntado sobre Lionel Messi, que começou a Copa do Mundo com um hat-trick contra a Argélia (3 a 0), às vésperas de completar 39 anos, Yamal afirmou que “em cada partida ele demonstra que é o melhor da história. Se alguém tem dúvidas é porque quer ter… Não há mais nada a dizer, meu ídolo é o Neymar, mas o Messi é o melhor”.

A Espanha completou seu último treino na Baylor School, em Chattanooga, antes de viajar nesta sexta-feira para Atlanta, onde treinará no sábado de olho no duelo de domingo. O único jogador que não participou do treino coletivo foi o ponta Víctor Muñoz, que teve uma piora em sua lesão muscular. Mikel Merino, ausente dos dois treinamentos anteriores por “gestão de carga”, esteve com o grupo.

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(Com AFP)

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