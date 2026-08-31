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Aston Villa x Arsenal na Premier League: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 31, no Villa Park, pela segunda rodada da competição. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 10h47 | Atualizado em 31 ago 2026, 16h01
Villa Park, em Birmingham, vai ser o palco da partida entre Aston Villa e Manchester United neste domingo, 21
Villa Park, em Birmingham (Serena Taylor/Newcastle United/Getty Images)
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Aston Villa e Arsenal se enfrentam nesta segunda-feira, 31, às 16h (horário de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, pela segunda rodada da Premier League 2026/27.

O Aston Villa chega pressionado após uma estreia desastrosa no Campeonato Inglês. A equipe comandada por Unai Emery foi goleada por 4 a 0 pelo Brighton fora de casa. O resultado aumentou a preocupação em torno de um elenco reformulado durante a janela de transferências.

A maior mudança ocorreu no ataque. Ollie Watkins deixou o clube e Nicolas Jackson chegou para ocupar o espaço do centroavante inglês. Leon Goretzka também foi contratado e pode fazer sua estreia, enquanto Zion Suzuki e Alejandro Garnacho estão entre os nomes que podem ganhar espaço no time titular.

Siga

Emery terá baixas importantes para a partida. João Gomes cumpre suspensão depois de ter sido expulso diante do Brighton, e Amadou Onana está fora por lesão no joelho. Tammy Abraham e Brian Madjo também não devem ficar à disposição.

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O Arsenal vive cenário oposto. Atual campeão da Premier League, o time de Mikel Arteta começou a defesa do título com uma vitória por 3 a 0 sobre o Coventry City. Kai Havertz, Martin Ødegaard e Bukayo Saka marcaram na estreia, em uma atuação que reforçou o favoritismo dos londrinos para mais uma temporada de protagonismo.

Os Gunners também chegam a Birmingham com problemas na defesa. William Saliba segue fora por uma lesão nas costas, enquanto Jurriën Timber ainda trabalha para recuperar a melhor condição física. Bruno Guimarães, reforço para a temporada, é dúvida, mas Arteta ganhou a opção de utilizar Ezri Konsa, ex-jogador do Aston Villa, que está disponível para estrear.

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O Aston Villa venceu quatro dos sete jogos mais recentes contra os Gunners no Villa Park e levou a melhor por 2 a 1 no encontro disputado em Birmingham na temporada passada. Na volta, porém, o Arsenal respondeu com uma goleada por 4 a 1 no Emirates Stadium.

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Onde assistir à partida entre Aston Villa e Arsenal?

Aston Villa e Arsenal se enfrentam nesta segunda-feira, 31, às 16h (horário de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, pela segunda rodada da Premier League. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Prováveis escalações

Aston Villa: Zion Suzuki; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres e Matteo Ruggeri; Boubacar Kamara e Leon Goretzka; John McGinn, Emiliano Buendía e Alejandro Garnacho; Nicolas Jackson. Técnico: Unai Emery.

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Arsenal: David Raya; Ben White, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhães e Riccardo Calafiori; Declan Rice, Martin Ødegaard e Myles Lewis-Skelly; Bukayo Saka, Kai Havertz e Christos Tzolis. Técnico: Mikel Arteta.

Arbitragem

  • Árbitro: Jarred Gillett;
  • Assistentes: Neil Davies e Steve Meredith;
  • Quarto árbitro: Sam Barrott;
  • VAR: James Bell;
  • AVAR: Nick Hopton.
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