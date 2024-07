‘Cirque du Soleil no coração de Paris’, apostam comentaristas de VEJA sobre cerimônia de abertura

Os Jogos Olímpicos nunca foram apenas competições esportivas — servem como rascunho da história, espelho dos humores da sociedade e da política. A Olimpíada de Paris, com cerimônia de abertura prevista para a próxima sexta-feira, 26, servirá — mais até do que outras que a antecederam recentemente — como palco e reflexo do mundo em ebulição.

Pensando nisso, VEJA deu início nesta quinta-feira, 24, ao VEJA Paris 2024, um programa especial diário, às 17h30, com um time de primeiríssima linha para analisar resultados esportivos, mas também histórias de fora das quadras, das pistas e das arenas.

De São Paulo, o editor Ricardo Ferraz apresenta, enquanto a editora-executiva Monica Weinberg e o redator-chefe Fabio Altman participam de Paris, de onde também comandam os blogs especiais Paris É uma Festa, para iluminar o que acontecerá fora das arenas, e 100 Loucos Anos, passeio centenário entre os Jogos de 1924 e os de agora.

No primeiro programa, os participantes contam como está Paris na véspera da abertura oficial e analisam o que esperar dos Jogos Olímpicos.

Ao lado do Sena, onde será a cerimônia de abertura, Weinberg explica o esquema policial montado em meio às preocupações com segurança, além das disputas políticas em torno do legado olímpico que o rio deixará para os parisienses.

Altman, em sua quinta Olimpíada, relembra os Jogos de 1924 e explica o que há por trás do logo oficial dos Jogos deste ano.

Em seguida, o trio de VEJA comenta os principais destaques dos dois primeiros dias da Olimpíada: problemas com a organização do evento, críticas de atletas, um novo recorde mundial e olímpico, além da estreia de brasileiros e a ausência de alguns deles, como os homens da seleção masculina de futebol.

Em relação à festa de abertura, os comentaristas de VEJA apostam que a ideia dos organizadores é tentar colocar a França de novo no centro do mundo, depois de perder certo espaço para metrópoles como Londres e Nova York. Em um spoiler, Altman revela ter visto um cabo de aço que vai até o topo da Torre Eiffel.

“Alguma coisa vai acontecer. Não sei se algum sujeito vai aparecer voando, se vão acender a pira olímpica no topo da torre. Mas alguma coisa espetacular vai acontecer”, ressalta Altman.

Excepcionalmente, na sexta-feira, 26, em função da cerimônia que acontece às margens do Rio Sena, VEJA Paris 2024 será exibido às 18h30.

