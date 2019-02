Às vésperas da decisão, Stock Car muda formato do qualifying

Dias antes da decisão do campeão da temporada entre Cacá Bueno e Max Wilson, os organizadores da Stock Car resolveram mudar o formato de disputa do qualifying. Os treinos classificatórios, deste sábado, continuarão em duas etapas, porém, na primeira, os pilotos serão divididos em dois grupos e apenas os cinco mais rápidos de cada um passaram ao Q2.

A medida atende a uma reivindicação dos pilotos, que reclamam do tráfego intenso em algumas pistas. ‘Nós sugerimos a modificação principalmente por causa de circuitos como o do Rio de Janeiro, que também é curto e o problema do tráfego é sério. Lá ainda tem uma agravante, que é a abrasividade do asfalto’, comentou o piloto Marcos Gomes.

Com a nova regra, o Q1 terá apenas dez minutos de duração. ‘Por princípio, não gosto de dividir os pilotos em dois grupos porque as condições da pista nunca são as mesmas. Mas também é verdade que o asfalto não vai mudar tanto assim em dez minutos’, relevou Maurício Ferreira, diretor-técnico.

A ordem em que os pilotos entram na pista fica a critério de suas equipes. ‘Aqui no Velopark é a minha vez de abrir os treinos livres, então a tendência é que eu também comece primeiro no Q1’, afirmou Xandinho Negrão, companheiro de Gomes na equipe Medley.

Os treinos livres da última etapa na Stock Car começam nesta sexta-feira, com duas sessões para cada grupo.