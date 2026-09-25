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Esporte

As três palavras ditas por Gisele Bündchen ao romper com Tom Brady

Casal se separou em 2022, após um longo casamento de 13 anos

Por Flávio Monteiro 25 set 2026, 18h58 | Atualizado em 25 set 2026, 20h19
Gisele Bundchen e Tom Brady no MET Gala em Nova York - 02/05/2011
Gisele Bündchen e Tom Brady (Stephen Lovekin/Getty Images)
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As três palavras ditas por Gisele Bündchen ao romper com Tom Brady Priorizar nos meus resultados Google

A modelo Gisele Bündchen foi bastante direta ao encerrar o casamento de 13 anos com o ex-quarterback Tom Brady em 2022. Informações reveladas na mais nova biografia do astro apontam que a brasileira disse somente três palavras antes do fim. “Um dia, Gisele, que é muito apaixonada por astrologia, basicamente olhou para as estrelas e disse a Tom: ‘Não somos compatíveis'”, escreveu Lars Anderson, autor de Brady: An American Story and the Price of Greatness.

O casamento de Brady e Gisele chegou ao fim após o americano optar por seguir em sua longa carreira na NFL, mesmo que a esposa estivesse pressionando por uma aposentadoria desde 2017.

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