As três palavras ditas por Gisele Bündchen ao romper com Tom Brady

A modelo Gisele Bündchen foi bastante direta ao encerrar o casamento de 13 anos com o ex-quarterback Tom Brady em 2022. Informações reveladas na mais nova biografia do astro apontam que a brasileira disse somente três palavras antes do fim. “Um dia, Gisele, que é muito apaixonada por astrologia, basicamente olhou para as estrelas e disse a Tom: ‘Não somos compatíveis'”, escreveu Lars Anderson, autor de Brady: An American Story and the Price of Greatness.

O casamento de Brady e Gisele chegou ao fim após o americano optar por seguir em sua longa carreira na NFL, mesmo que a esposa estivesse pressionando por uma aposentadoria desde 2017.

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