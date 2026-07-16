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Esporte

As punições que a Argentina pode sofrer por faixa com mensagem política

Jogadores seguraram faixa com mensagem ‘As Malvinas são argentinas’ em provocação aos ingleses por guerra pelo arquipélago

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 11h40 | Atualizado em 16 jul 2026, 15h19
Jogadores de futebol argentinos celebram em campo, segurando uma faixa branca com a frase LAS MALVINAS SON ARGENTINAS em letras pretas. Alguns usam camisas azuis e pretas, outros estão sem camisa, todos sorrindo e comemorando
Exposição de bandeira reivindicando as Ilhas Malvinas foi uma das justificativas apresentadas pela petição para excluir a Albiceleste (Alexandre Battibugli/VEJA)
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Após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo nesta quarta, 15, jogadores argentinos seguraram uma faixa com a mensagem “As Malvinas são argentinas” em referência ao conflito entre as duas nações. A ação pode gerar punições à Associação de Futebol Argentina (AFA).

Segundo o artigo 17 do Código Disciplinar da Fifa, “todas as associações e clubes associados são responsáveis por comportamento inadequado por parte de um ou mais de seus torcedores, e podem estar sujeitos a medidas disciplinares e diretrizes, mesmo que consigam comprovar a ausência de qualquer negligência em relação à organização da partida”. 

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Entre as infrações, a faixa exibida pelos jogadores argentinos se enquadra na seguinte: “uso de gestos, palavras, objetos e qualquer outro meio de transmitir uma mensagem inadequada ao ambiente esportivo, particularmente que sejam política, ideológica, religiosa ou de natureza ofensiva.”

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As medidas disciplinares previstas no artigo 6 do Código são: 

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  • a) aviso;
  • b) advertência;
  • c) multa ou outras medidas pecuniárias;
  • d) devolução de prêmios;
  • e) retirada de título;
  • f) ordem para cumprir uma obrigação financeira decorrente ou existente no contexto de um processo judicial.

O valor das multas referentes a infrações do artigo 17 está descrito no anexo 1 do documento. Em uma primeira infração, a associação ou clube deve pagar 5.000 francos suíços (aproximadamente R$31.400) em casos leves, e 10.000 francos suíços (aproximadamente R$62.800) em casos graves. O valor aumenta em  100% a cada nova infração do mesmo tipo.

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A faixa de protesto dos argentinos faz referência às Ilhas Malvinas, um arquipélago no sul do Oceano Atlântico, sob administração inglesa desde o século 19. Em 1982, a ditadura militar argentina tomou controle do conjunto de ilhas, o que gerou uma resposta militar dos europeus. A chamada Guerra das Malvinas durou 74 dias. Os britânicos perderam 255 soldados, mas retomaram o controle do arquipélago. Do lado sul-americano, foram 649 argentinos mortos que se tornaram símbolos nacionais, inclusive, em bandeiras e comemorações de futebol.

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