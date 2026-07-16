As punições que a Argentina pode sofrer por faixa com mensagem política

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Após a vitória sobre a Inglaterra na Copa do Mundo, jogadores argentinos exibiram uma faixa com a mensagem “As Malvinas são argentinas”. A ação, considerada política pela FIFA, pode acarretar punições severas à AFA, incluindo multas de até 10.000 francos suíços e outras medidas disciplinares.

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Após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo nesta quarta, 15, jogadores argentinos seguraram uma faixa com a mensagem “As Malvinas são argentinas” em referência ao conflito entre as duas nações. A ação pode gerar punições à Associação de Futebol Argentina (AFA).

Segundo o artigo 17 do Código Disciplinar da Fifa, “todas as associações e clubes associados são responsáveis por comportamento inadequado por parte de um ou mais de seus torcedores, e podem estar sujeitos a medidas disciplinares e diretrizes, mesmo que consigam comprovar a ausência de qualquer negligência em relação à organização da partida”.

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Entre as infrações, a faixa exibida pelos jogadores argentinos se enquadra na seguinte: “uso de gestos, palavras, objetos e qualquer outro meio de transmitir uma mensagem inadequada ao ambiente esportivo, particularmente que sejam política, ideológica, religiosa ou de natureza ofensiva.”

As medidas disciplinares previstas no artigo 6 do Código são:

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a) aviso;

b) advertência;

c) multa ou outras medidas pecuniárias;

d) devolução de prêmios;

e) retirada de título;

f) ordem para cumprir uma obrigação financeira decorrente ou existente no contexto de um processo judicial.

O valor das multas referentes a infrações do artigo 17 está descrito no anexo 1 do documento. Em uma primeira infração, a associação ou clube deve pagar 5.000 francos suíços (aproximadamente R$31.400) em casos leves, e 10.000 francos suíços (aproximadamente R$62.800) em casos graves. O valor aumenta em 100% a cada nova infração do mesmo tipo.

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A faixa de protesto dos argentinos faz referência às Ilhas Malvinas, um arquipélago no sul do Oceano Atlântico, sob administração inglesa desde o século 19. Em 1982, a ditadura militar argentina tomou controle do conjunto de ilhas, o que gerou uma resposta militar dos europeus. A chamada Guerra das Malvinas durou 74 dias. Os britânicos perderam 255 soldados, mas retomaram o controle do arquipélago. Do lado sul-americano, foram 649 argentinos mortos que se tornaram símbolos nacionais, inclusive, em bandeiras e comemorações de futebol.

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