As profissões das mulheres dos jogadores da seleção brasileira na Copa

A briga familiar exposta por Tainá Militão, mulher de Éder Militão, levantou uma discussão que vai além do casamento com um jogador. Ao se manifestar sobre o afastamento da filha, Sergio Castro, pai de Tainá, disse que queria que ela cursasse Medicina e assim tivesse um “futuro além de ser mulher de jogador”. A fala serve de gancho para olhar para as companheiras dos atletas da seleção brasileira que estão na Copa do Mundo de 2026. Entre elas, há médicas, nutricionistas, administradora, advogada e profissionais ligadas à moda.

Natália Loewe Becker, mulher do goleiro Alisson, é uma das que têm formação mais tradicional. Ela é médica formada pela Universidade Católica de Pelotas e se casou com o jogador em 2015, mesmo ano em que concluiu a graduação. Já Isabella Rousso, namorada de Gabriel Martinelli, é a mais nova formada do grupo: concluiu Medicina durante a Copa e participou da colação de grau de forma remota, enquanto acompanhava o atacante nos Estados Unidos.

Na área da nutrição, aparecem Duda Fournier, mulher de Lucas Paquetá, e Ana Lídia Guimarães, mulher de Bruno Guimarães. Duda é formada em Nutrição e chegou a estagiar nas categorias de base do Flamengo, onde conheceu Paquetá, mas hoje não atua mais como nutricionista. Ana Lídia também é nutricionista e se formou pela Universidade Federal do Paraná.

Bruna Biancardi, mulher de Neymar, é formada em Negócios da Moda e já trabalhou no ramo antes de se tornar influenciadora. Anna Mariana Casemiro, mulher de Casemiro, é formada em Administração. Gabriela Nogueira, mulher de Matheus Cunha, é advogada e formada em Direito. Jaqueline Maoski, mulher de Weverton, revelou nas redes ter MBA em Gestão de Pessoas, embora não haja informação pública sobre sua graduação.

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Apesar dos diplomas, a vitrine atual da maioria delas é outra. Boa parte das companheiras dos jogadores trabalha hoje como influenciadora digital, compartilhando moda, maternidade, rotina familiar, viagens e bastidores da vida ao lado dos atletas.

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