As primeiras medalhas do Brasil no Pan de Lima

O Brasil conquistou neste sábado, 27, suas primeiras cinco medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Luisa Baptista inaugurou o pódio com a vitória na prova do triatlo individual feminino, seguida pela compatriota Vittoria Lopes, que ficou com a prata. Já na patinação artística, Bruna Wurts desbancou a favorita, a argentina Giselle Soler, para ficar com a medalha dourada. Em seguida, os homens apareceram: No triatlo, Manoel Messias faturou a prata e, na patinação artística, Gustavo Casado ficou com o bronze.

Com um tempo 2h00min55s, Luisa Baptista, natural da cidade paulista de Araras, formou a dobradinha na competição que une natação, ciclismo e corrida com a cearense Vittoria Lopes (2h01min27s), seguidas pela mexicana Cecilia Perez (2h02min07s), que completou o pódio. Outra brasileira, a santista Beatriz Neres, do Clube Pinheiros, terminou em nono na prova deste sábado, com um tempo de 2h04min49s.

Já na patinação artística, com uma bela apresentação e um tanto de sorte, a carioca Bruna Wurts superou a argentina Giselle Soler, que defendia o título vencido no Pan de Toronto, no Canadá, para figurar no lugar mais alto do pódio. Eduarda Fuentes, do Equador, ficou com o terceiro posto.

Com dois erros de execução nos saltos no programa curto, ainda na sexta-feira, a brasileira de 18 anos estava com a segunda melhor nota da competição neste sábado quando a adversária sul-americana acabou caindo em sua apresentação, fechando a disputa com 103,17 pontos, superando Soler (92,15).

“Não fiquei satisfeita com meu desempenho no programa curto. Se eu tivesse feito o meu melhor e ficado em segundo, estaria tudo bem, mas não foi o que aconteceu. Poderia ter ido melhor, mas não vou reclamar, né? Estou muito feliz com essa medalha”, comentou a patinadora, em entrevista ao canal Sportv.

Mais tarde, Manoel Messias levou a prata no triatlo masculino. Com uma marca de 1h50min55s, o cearense de Fortaleza só não foi melhor na prova do que o mexicano Crisanto Grasales, que levou o ouro com o tempo de 1h50min39s. Luciano Franco Taccone (1h51min03s), da Argentina, ficou em terceiro.

Já na ginástica artística, o favorito Gustavo Casado não conseguiu repetir o feito de sua compatriota Bruna Wurts. Sob pressão no Ginásio Polidesportivo 3, o paulista de Santos já havia terminado apenas em quarto lugar na sexta-feira, no programa curto, e sofreu uma queda logo no início de sua apresentação deste sábado. Como resultado, acabou com uma nota final de 128,09.

O argentino Juan Sanchez, com nota total de 152,62, conquistou o ouro, enquanto a prata ficou com o americano John Burchfield. Restava ao brasileiro, bicampeão mundial em 2013 e 2014, apenas torcer para que o paraguaio Víctor López não fosse bem em sua apresentação. Com uma nota em 120,76 para o competidor do país vizinho, o bronze acabou mesmo com o brasileiro. “Achei que não fosse dar, mas milagres acontecem”, afirmou o patinador, que vai se aposentar depois dos Jogos de Lima.

FOTOS: Cerimônia de Abertura dos Jogos Pan-Americanos 2019 zoom_out_map 1 /13 A porta-bandeira do Brasil, Martine Grael, durante a cerimônia de inauguração, em Lima (Ezra Shaw/Getty Images)

zoom_out_map 2 /13 Artistas fazem coreografia ao ar livre durante cerimônia de abertura, no Estádio Nacional, em Lima (Sergio Moraes/Reuters)

zoom_out_map 3 /13 Fogos de artifício explodem durante a cerimônia de abertura dos Jogos Pan Americanos no Estádio Nacional, em Lima, Peru. (Buda Mendes/Getty Images)

zoom_out_map 4 /13 Dançarinos peruanos se apresentam durante a cerimônia de abertura, no Estádio Nacional, em Lima, no Peru (Sergio Moraes/Reuters)

zoom_out_map 5 /13 Bandeira do pais anfitrião, Peru, durante a cerimônia de abertura, em Lima (Sergio Moraes/Reuters)

zoom_out_map 6 /13 Dançarinos se apresentam durante a cerimônia de abertura, em Lima, no Peru (Sergio Moraes/Reuters)

zoom_out_map 7 /13 Milco, o mascote do Pan se apresenta antes da cerimônia de abertura, em Lima, no Peru (Sergio Moraes/Reuters)

zoom_out_map 8 /13 A delegação do Brasil fez o seu desfile na cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Aamericanos, em Lima, no Peru (Pilar Olivares/Reuters)

zoom_out_map 9 /13 A delegação do Brasil fez o seu desfile na cerimônia de abertura dos Jogos Pan americanos, em Lima, no Peru (Sergio Moraes/Reuters)

zoom_out_map 10 /13 Dançarinos fazem coreografia durante abertura do Jogos Pan-americanos, em Lima, no Peru (Pilar Olivares/Reuters)

zoom_out_map 11 /13 O cantor Luis Fonsi em performance durante a abertura dos Jogos Pan-americanos de 2019, no Peru (Buda Mendes/Getty Images) 43

zoom_out_map 12 /13 O cantor porto-riquenho, Luis Fonsi, se apresenta durante a cerimônia de abertura, em Lima (Henry Romero/Reuters)

zoom_out_map 13/13 A ex-jogadora de vôlei, a peruana Cecilia Roxana Tait Villacorta, ilumina a chama Pan-Americana durante a cerimônia de inauguração de (Ezra Shaw/Getty Images)

(Com Estadão Conteúdo)