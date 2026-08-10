As novas regras aprovadas pela CBF e clubes para o futebol brasileiro

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A CBF e os clubes das Séries A e B aprovaram dez novas regras de arbitragem que serão aplicadas imediatamente no futebol brasileiro, incluindo o Brasileirão e Copa do Brasil. As medidas visam aumentar o tempo de bola rolando e agilizar o jogo, com destaque para prazos limites e a “Lei Vini Jr.”.

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro aprovaram, nesta segunda-feira, 10, a adoção imediata de dez novas regras de arbitragem para todas as divisões do Brasileirão, além da Copa do Brasil e do Brasileirão Feminino A1. A decisão foi tomada durante a terceira reunião entre a CBF e os clubes para a criação da Liga do Futebol Brasileiro, realizada em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. As mudanças seguem determinações do Conselho da Associação Internacional de Futebol (IFAB), já aplicadas na Copa do Mundo de 2026.

Entre as principais novidades, o goleiro passa a ter até oito segundos com a bola nas mãos — se exceder o prazo, a arbitragem marcará o escanteio para o time adversário. O jogador terá cinco segundos para cobrar lateral após receber a bola, e o tiro de meta também deverá ser cobrado em até cinco segundos. Um atleta substituído terá dez segundos para deixar o campo pelo ponto mais próximo, e o jogador atendido no gramado ficará um minuto fora de campo; caso o atendimento seja ao goleiro, um jogador de linha da própria equipe cumprirá esse tempo fora.

Outra medida, apelidada de “Lei Vini Jr.”, proíbe os jogadores de cobrir a boca ao falar com atletas de outros times, sob pena de cartão vermelho. Uma décima regra, que permitirá ao VAR revisar escanteios concedidos por engano quando resultarem diretamente em gol ou pênalti, entrará em vigor a partir de 2027.

A CBF justificou as mudanças com base em dados. Um estudo apresentado pela entidade mostrou que os jogos do futebol brasileiro nesta temporada tiveram, em média, apenas 52% do tempo de bola rolando, patamar inferior ao das cinco principais ligas europeias e da MLS. Nos 177 jogos da Série A analisados, a média de bola em jogo foi de 52 minutos e 54 segundos, abaixo dos 60 minutos considerados ideais pela Fifa.

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De acordo com Netto Góes, diretor de Arbitragem da CBF, o estudo mostra que existe espaço para recuperar mais de seis minutos de bola rolando por partida, e o trabalho da entidade é transformar esse diagnóstico em ações concretas, o que passa pela aplicação das novas regras, pela padronização dos critérios e pela capacitação dos árbitros, além da participação de clubes e jogadores.

O presidente da CBF, Samir Xaud, classificou o encontro como parte de um processo mais amplo. Segundo ele, a reunião marca o início de uma série de cinco encontros voltados à elaboração de um novo regulamento para a temporada de 2027, com discussões sobre a implementação das regras já usadas na Copa do Mundo como parte da reestruturação do futebol brasileiro.

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O novo regulamento também envolverá a área de arbitragem, que receberá R$ 200 milhões em investimentos entre 2026 e 2027. As demais regras da nova rodada de discussões devem ser apresentadas nos próximos encontros entre CBF, clubes e federações.

Conheça as novas regras:

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Oito segundos com a bola nas mãos Goleiro que exceder o limite entrega escanteio ao adversário.

Cinco segundos para arremesso lateral Contagem começa assim que o jogador tiver a bola em mãos. Continua após a publicidade

Cinco segundos para cobrar tiro de meta Árbitro apita e conta cinco segundos. Caso goleiro exceda tempo, concede escanteio ao adversário.

Dez segundos para deixar o campo em substituições Continua após a publicidade Jogador substituído deve sair pelo ponto mais próximo de forma célere, sem caminhada.

Um minuto fora após atendimento Atleta que for atendido no gramado precisará sair e deve permanecer fora por um minuto.

Após atendimento ao goleiro um jogador de linha fica fora por um minuto Treinador ou capitão indica quem cumpre o minuto fora.

Somente o capitão fala com o árbitro Um único interlocutor por equipe durante toda a partida.

Cobrir a boca em discussão: vermelho (Protocolo Vini Jr) Tapar intencionalmente a boca ao discutir com adversário será conduta passível de expulsão.

Checagem de VAR para aplicação de segundo cartão amarelo Passa a ser revisável pelo VAR o cartão que resulta em expulsão.

Checagem de VAR para escanteio concedido por engano (aprovada para 2027) Revisável quando levar diretamente a gol ou pênalti.

