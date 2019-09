As incríveis marcas batidas por Gabigol, o artilheiro do primeiro turno

O Flamengo tem muitos motivos para comemorar ao final da primeira metade do Campeonato Brasileiro. Venceu o Santos por 1 a 0 neste sábado, 14, e conquistou o simbólico título do primeiro turno. São vários os destaques do time do português Jorge Jesus, mas uma marca impressiona. O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, marcou 16 gols até aqui. Apenas Fred, o maior artilheiro desde que a competição passou a ser disputada por pontos corridos, conseguiu balançar a rede mais vezes em um único turno.

O recorte vale desde 2006, quando o Brasileirão passou a ter 20 clubes. Em 2011, o centroavante da seleção na Copa do Mundo do Brasil fez 19 gols com a camisa do Fluminense na segunda metade da competição. O artilheiro da competição foi Borges, do Santos, com 23 gols – um a mais do que Fred.

Um ano antes, Jonas foi o primeiro a conseguir marcar 15 gols em um único turno, o segundo daquele Campeonato Brasileiro. O atacante então no Grêmio acabou como maior goleador com 23 bolas na rede.

Curiosamente, nenhum atleta conseguiu repetir a marca de Gabigol neste ano na primeira parte do campeonato. Os que chegaram mais perto foram Josiel, atacante do Paraná em 2007, Borges, no Santos em 2011, e Éderson, do Athletico-PR em 2013. Os três marcaram 12 gols.

Se Gabigol é o destaque pelo faro artilheiro, os companheiros de ataque Arrascaeta e Bruno Henrique não ficam atrás. Juntos, o trio marcou 31 vezes no Brasileirão e tem mais gols do que todos os outros 19 times da competição.

O uruguaio é frequentemente convocado para a sua seleção e Bruno Henrique recebeu uma chance de Tite nos últimos amistosos do Brasil. O técnico Jorge Jesus já fez campanha para que Gabigol também ganhe uma oportunidade. Campeão olímpico na Rio-2016, o centroavante espera manter a boa fase para voltar a vestir a amarelinha.