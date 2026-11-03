As homenagens do mundo do futebol a Jesús Miguel que morreu após choque durante partida

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O futebol mundial está de luto pela trágica morte de Jesús Miguel, atacante do Tenerife, que sofreu uma parada cardiorrespiratória em campo. Estrelas como Messi, Mbappé e Piqué prestaram suas condolências, e a Federação Espanhola suspendeu partidas em sinal de respeito. Entenda o impacto.

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A morte do atacante Jesús Miguel, de 30 anos, nesta terça, 3, abalou o mundo do futebol. O jogador do Tenerife sofreu uma parada cardiorrespiratória após um choque com o goleiro Jesús Owono, do FC Andorra, em uma partida pela segunda divisão espanhola. Jogadores, clubes e ex-jogadores prestaram suas condolências.

Em suas redes sociais, Lionel Messi escreveu: “Não há palavras…Minhas condolências e muita força para toda sua família e amigos. Que descanse em paz.”

O atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé, também publicou: “Muita tristeza. Não há palavras. Descansem em paz.”

Os jogadores do clube espanhol fizeram um minuto de silêncio antes do treino desta terça, 3.

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O ex-jogador Gerard Piqué comentou no anúncio do Tenerife sobre a morte de Jesús: “Sinto muito com toda a minha alma. Descanse em paz, Jesus.” O campeão mundial pela Espanha em 2010 é sócio majoritário do FC Andorra, equipe adversária na partida em que ocorreu o acidente. Na mesma publicação, clubes de todo o mundo ofereceram suas condolências nos comentários.

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O técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti também prestou condolências nas redes sociais: “Meus mais sinceros sentimentos à família de Jesús e a todos do CD Tenerife. Muita força e carinho neste momento tão difícil. Que descanse em paz.”

Em comunicado, a Federação de Futebol Espanhola (RFEF) lamentou: “O futebol espanhol está de luto pela perda de Jesús de Miguel, jogador do CD Tenerife.” A entidade anunciou a suspensão das rodadas da Copa do Rei e da Rainha previstas para serem realizadas entre esta terça, 3, e quinta, 5. Na última semana, as partidas da competição foram suspensas em decorrência do acidente ferroviário na região de Toledo, na Espanha, que matou 69 pessoas.

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Torcedores do Tenerife prestaram suas homenagens a Jesús Miguel ao redor do estádio Heliodoro Rodriguez Lopez, em Santa Cruz de Tenerife, na Espanha. O clube realizará uma cerimônia de homenagem solene ao jogador no sábado, 8, no estádio.