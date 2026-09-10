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Esporte

As homenagens a Claudio Carsughi, que morreu aos 93 anos

Ícone do jornalismo esportivo morreu nesta quinta-feira, 10

Por Flávio Monteiro 10 set 2026, 17h17
Homem idoso, calvo, com camisa azul-clara, sorrindo para a câmera, sentado em frente a uma parede de tijolos e um pôster de Il Padrino
O jornalista Claudio Carsughi (@claudiocarsughi/Instagram)
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A morte de Claudio Carsughi, de 93 anos, deixou o jornalismo esportivo de luto nesta quinta-feira, 10. Com uma trajetória de décadas cobrindo futebol e com passagens marcantes por veículos como Jovem Pan e ESPN, o jornalista morreu devido a complicações decorrentes de uma infecção respiratória, levando diversos profissionais da área a publicarem homenagens a seu respeito.

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“Sempre um cavalheiro. Eu vou deixar aqui minha homenagem a esse rigoroso e elegantíssimo comentarista”, disse Paulo Vinícius Coelho, o PVC, que trabalhou com Carsughi entre 200 e 2004. Já Roberto Cabrini elegeu Carsughi como um exemplo. “Uma lenda do meio. Exemplo de sabedoria, postura, equilíbrio e ética”, disse o apresentador.

O narrador Rômulo Mendonça também reforçou a importância do jornalista, e disse que iria torcer para Fiorentina, time do coração de Cláudio: “Gigantesco e torcedor da Fiorentina, acima de tudo. Então, eu acredito que hoje a Fiorentina, que começou mal a temporada, vai jogar hoje contra o Venezia, agora às 15h45. Vou torcer ainda mais para a Fiorentina vencer, em homenagem ao Carsughi.

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Mauro Beting, que cobriu a Copa do Mundo pelo SBT ao lado de Galvão Bueno, afirmou que “Carsughi é eterno”, enquanto Marcelo Tas, ex-CQC, prestou suporte à família: “Meus sentimentos”. Até mesmo figuras não relacionadas ao jornalismo deixaram mensagens de apoio, como o ex-piloto Rubens Barrichello, que declamou seus sentimentos aos familiares.

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