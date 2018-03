As homenagens a Bebeto de Freitas nas redes sociais

Clubes, federações, atletas e ex-jogadores lamentaram a morte de Bebeto de Freitas nesta terça-feira. O ícone do vôlei brasileiro e dirigente de futebol não resistiu a um ataque cardíaco na Cidade do Galo, o centro de treinamento do Atlético-MG, da qual era diretor.

Bruno Rezende, atual levantador e capitão da seleção brasileira, os campeões olímpicos Nalbert e Giba e a ex-jogadora Ana Paula Henkel, se pronunciaram logo após a confirmação da triste notícia.

“Sem palavras! Uma grande pessoa e uma das mais importantes do vôlei brasileiro de todos os tempos! Descanse em paz, Bebeto”, escreveu Bruninho, filho de Bernardinho, que foi dirigido por Bebeto na seleção vice-campeã olímpica em Los Angeles-1984.

Sem palavras! Uma grande pessoa e uma das pessoas mais importantes do vôlei brasileiro de todos os tempos! Descanse em paz Bebeto pic.twitter.com/ngnLysUWwF — Bruno Rezende (@brunorezende1) March 13, 2018

Nalbert, por sua vez, se mostrou chocado com a notícia. “Meu Deus!!!! Por favor, diz que é mentira essa notícia sobre o Bebeto de Freitas!!!!! Bebeto é ídolo, monstro do nosso esporte!! Jesus…”

Meu Deus!!!! Por favor, diz que é mentira essa notícia sobre o Bebeto de Freitas!!!!! Bebeto é ídolo, monstro do nosso esporte!! Jesus… — Nalbert (@nalbert12) March 13, 2018

“Bebeto brilhou como jogador e técnico nas quadras do Brasil e do mundo. Em 1984, mudou todo o curso do vôlei nacional nos colocando no topo do esporte, onde permanecemos até hj”, escreveu Ana Paula. “Bebeto deixa um grande legado e exemplo de profundo amor e dedicação ao esporte. O vôlei mundial perde um companheiro insubstituível, parceiro de décadas de luta e superação, mas sei também que o esporte como um todo se despede de um grande profissional”, completou.

Bebeto deixa um gde legado e exemplo de profundo amor e dedicação ao esporte. O vôlei mundial perde um companheiro insubstituível, parceiro de décadas de luta e superação, mas sei tbm que o esporte como um todo se despede de um gde profissional.😢 #RIPBebetoQuerido ❤️❤️❤️ — Ana Paula Vôlei (@AnaPaulaVolei) March 13, 2018

“Que dia triste… acabei de saber que Bebeto de Freitas nos deixou. Um dos maiores técnicos do vôlei brasileiro e mundial. Obrigado por tudo que você fez pelo nosso esporte. Se o vôlei brasileiro chegou até onde está, certamente devemos muito a você, Bebeto. Descanse em paz!”, escreveu Giba.

O Atlético Mineiro, do qual era diretor, e o Botafogo, seu clube do coração e o qual presidiu entre 2003 e 2008, declararam luto de três dias. O ex-presidente do Galo e atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, que participou da reunião em que Bebeto passou mal, também expressou sua tristeza.

Sempre gostei de gente de bem e honesta ao meu lado. Por isso gostava de estar perto de você. Encontramos mais tarde, Bebeto. — Alexandre Kalil (@alexandrekalil) March 13, 2018

O clube decretou luto oficial de três dias: https://t.co/5y1opvHFUm pic.twitter.com/RddQOvBNHB — Atlético (@atletico) March 13, 2018

Obrigado por todo amor e dedicação ao Botafogo, Bebeto de Freitas. pic.twitter.com/EV9oxYPWKL — Botafogo F.R. (@BotafogoOficial) March 13, 2018

Descanse em paz, Bebeto de Freitas. Botafogo lamenta falecimento e decreta luto pela morte de ex-Presidente. https://t.co/XokQbafyia — Botafogo F.R. (@BotafogoOficial) March 13, 2018

A CBV, as federações de futebol de Minas e do Rio de Janeiro, e vários clubes de futebol do país também prestaram solidariedade nas redes sociais.

O esporte está de luto. Perdemos Bebeto de Freitas. https://t.co/IqgatwhMgv — Fed. Mineira de Fut. (@FMF_Oficial) March 13, 2018

A @FFERJ lamenta o falecimento de Bebeto de Freitas, ex-presidente do @BotafogoOficial. — FERJ (@FFERJ) March 13, 2018

O Cruzeiro Esporte Clube lamenta o falecimento de Bebeto de Freitas e se solidariza com seus amigos e familiares. — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) March 13, 2018

Força, @atletico e @BotafogoOficial! Estamos juntos neste tão difícil e triste momento. Bebeto de Freitas foi um grande profissional no mundo do esporte. 😢 — Corinthians (@Corinthians) March 13, 2018

O Santos Futebol Clube lamenta o falecimento do dirigente Bebeto de Freitas. Desejamos força aos familiares, aos amigos e ao @Atletico! — Santos Futebol Clube (@SantosFC) March 13, 2018

O Goiás lamenta profundamente o falecimento de Bebeto de Freitas, nome importantíssimo do esporte brasileiro. Treinador da grande seleção brasileira de vôlei em 1984, Presidente do @BotafogoOficial e atual Diretor do @atletico. FORÇA À FAMÍLIA E AMIGOS! #Luto #GoiásEC — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) March 13, 2018

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Bebeto de Freitas. Força aos fãs, amigos, e familiares. #CRF — Flamengo (@Flamengo) March 13, 2018

Dia triste para o esporte brasileiro. O São Paulo Futebol Clube se solidariza com família e amigos de Bebeto de Freitas, neste momento de dor. Obrigado por todos os serviços prestados ao esporte no país, Bebeto. Descanse em paz. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 13, 2018