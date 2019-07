As disputas do Pan de Lima que valem vagas para Tóquio-2020

Cinquenta e Sete. Nunca uma edição de Jogos Pan-Americanos distribuiu tantas vagas para a Olimpíada do ano subsequente. Na competição de Lima, que começa de forma oficial nesta sexta, as disputas de catorze modalidades valerão algo além das medalhas: a classificação direta para os Jogos de Tóquio em 2020. Dessas, o Brasil só não participará da competição de hóquei sobre grama. Nos outros treze esportes, os atletas do país brigarão pela qualificação, sendo favoritos em algumas delas.

A maior aposta brasileira no Pan-2019 em busca da vaga em Tóquio-2020 está no handebol. Os times masculino e feminino são os favoritos na disputa – apenas o campeão garante a vaga em Tóquio. Os homens vivem seu melhor momento na história. Conquistaram o nono lugar no Mundial de 2019, a melhor colocação da história, e contam com atletas de destaque nas grandes ligas do mundo. Argentina e Chile são os maiores adversários, mas estão abaixo do Brasil. Já a equipe feminina brigará pelo hexacampeonato consecutivo em solo peruano – desde Winnipeg-1999 a seleção termina a competição continental no topo do pódio. As mulheres até já estrearam, com vitória sobre Cuba por 29 a 20 nesta quinta-feira, 24.

O hipismo é o esporte que mais vai distribuir vagas em Tóquio. Em suas três disputas, sete equipes irão conquistar o direito de disputar os Jogos Olímpicos do ano que vem (duas na modalidade Adestramento, duas no Concurso Completo de Equitação e três nos Saltos). O Brasil manteve a base nas equipes de adestramento e CCE, bronze e prata no Pan de Toronto há quatro anos, e a expectativa é de melhorar esse desempenho em Lima.

Além das catorze modalidades com disputa de vaga direta, outras sete contarão pontos para o sistema de classificação olímpica. São elas: atletismo, badminton, basquete 3×3, caratê, levantamento de peso, taekwondo e tênis de mesa.

Confira os esportes em disputa no Pan e que valem vaga direta nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020

Handebol

Uma vaga para o campeão de cada gênero

Hipismo adestramento

As duas melhores equipes se classificam

Hipismo CCE

As duas melhores equipes se classificam

Hipismo saltos

As três melhores equipes se classificam

Hóquei sobre a grama

Uma vaga para o campeão de cada gênero. O Brasil não terá representantes no Pan-Americano

Nado artístico

Duas vagas: uma para o país campeão no dueto e outra para o campeão por equipes

Pentatlo moderno

Uma vaga para o campeão de cada gênero

Polo aquático

Uma vaga para o campeão de cada gênero

Saltos ornamentais

Uma vaga para o campeão de cada gênero em cada uma das provas (trampolim de 3 metros e plataforma de 10 metros)

Tênis

Duas vagas para o campeão e o vice de cada gênero

Tiro com arco

Uma vaga para o campeão por equipes e uma no individual em cada gênero

Tiro esportivo

Duas vagas na disputa individual em cada uma das seis provas de cada gênero

Surfe

Uma vaga para o campeão de cada gênero. Caso um atleta do Brasil fique com o ouro, vai precisar esperar a confirmação da classificação por causa do critério técnico. A prioridade das vagas é da liga profissional de surfe, a WSL. O Mundial de 2019 classifica os 10 primeiros classificados entre os homens e as oito melhores entre as mulheres – o país tem 12 homens e duas mulheres na principal competição do surfe. Em Tóquio serão permitidos apenas dois atletas de cada nacionalidade.

Vela

Duas vagas na classe laser (masculina) e outras duas na classe laser radial (feminina)