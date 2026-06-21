As críticas às pausas para hidratação envelopadas de comerciais na Copa do Mundo

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A Fifa tornou as pausas para hidratação obrigatórias na Copa do Mundo, em todas as partidas, independentemente do clima. A medida, que permite publicidade, gerou críticas de técnicos como Bielsa e Deschamps, que apontam a quebra do ritmo e da essência do futebol, além de impactar o domínio das equipes em campo.

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A Fifa estabeleceu como obrigatória a pausa para hidratação nesta Copa do Mundo na metade de cada tempo de todas as partidas. A medida visa garantir as melhores condições de atuação para os jogadores, durante o verão do hemisfério Norte, onde estão os países-sede da competição, México, Canadá e Estados Unidos.

A medida adotada em caso de temperatura acima de 28ºC no Brasil, é obrigatória em todas as partidas no Mundial independente das condições climáticas e em estádios fechados também. A Fifa determinou o protocolo visando manter a igualdade entre todos os jogos, com segundas intenções publicitárias.

Apesar de incontestável a necessidade de reidratação dos jogadores diante de condições extremas, a permissão da Fifa para exibição de propagandas durante o recesso gerou críticas.

“Jogar quatro tempos em vez de dois altera a concepção que culturalmente havia sido construída para interpretar o futebol. Não adiciona nada e tira muito”, disse o técnico da seleção do Uruguai, Marcelo Bielsa.

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“Obviamente, quando se dividiu em quatro, não se pensou no efeito que pode ter sobre o que fez do futebol um esporte que enamora, mas sim em outro tipo de repercussões, que eu não discuto ou analiso”, continuou.

“Simplesmente digo que antes da decisão o futebol tinha uma característica, e agora tem outra. E as pessoas gostam do futebol por suas características [originais]”, concluiu o treinador em coletiva neste sábado, 21.

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Outro que criticou a medida foi o técnico da França, Didier Deschamps após amistoso contra o Brasil em março. “Tudo bem para vocês, como emissora de televisão, ter um intervalo comercial”, disse em uma entrevista. “Mas esses três minutos mudam completamente o futebol. Não importa a equipe. Se ela estiver vivendo um bom momento, três minutos interrompem tudo.”

Impacto das pausas

Nas primeiras 28 partidas das Copa do Mundo (1ª rodada + quatro jogos da 2ª rodada), 78,6% dos jogos tiveram o fluxo da partida interrompido pela pausa para hidratação. Os dados são da empresa especializada Driblab e foram publicados no jornal El País.

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A reportagem analisa o jogo entre Inglaterra e Croácia na última quarta, 17, com vitória inglesa por 4 a 2. Realizado no estádio de Dallas, nos Estados Unidos, os jogadores não sofreram com o calor texano, já que o local é coberto, mas, seguindo o protocolo da Fifa, foram realizadas as paradas por hidratação na metade dos dois tempos.

A Inglaterra levou quase dez minutos para estabelecer seu ritmo de jogo e passou a dominar as ações do jogo antes da pausa no primeiro tempo. Porém, após os três minutos de reidratação, foi a Croácia que teve domínio da partida.

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Segundo a reportagem, quatro em cada dez partidas, precisamente 43% das 28 partidas analisadas, tiveram uma inversão de domínio após as paradas. “A novidade tende a prejudicar as equipes que jogam com mais continuidade e se beneficiam do cansaço dos adversários. Estes se beneficiam pelas pausas”, diz a reportagem.