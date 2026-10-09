As críticas à arbitragem de Anderson Daronco em Flamengo x Santos

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O clássico entre Santos e Flamengo terminou em um empate emocionante de 2 a 2, com Neymar entrando do banco para converter dois pênaltis e igualar o placar. A partida foi marcada por decisões polêmicas da arbitragem de Anderson Daronco, especialmente um pênalti e expulsão revisados pelo VAR que paralisaram o jogo por quase 10 minutos. O volante Jorginho, expulso, criticou o árbitro, mas também reconheceu as falhas da equipe.

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Santos e Flamengo empataram em 2 a 2 nesta quinta, 8, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Rubro-negro abriu dois gols de vantagem na Vila Belmiro, mas Neymar saiu do banco de reservas e igualou o placar com dois gols de pênalti na reta final. A partida, porém, também ficou marcada pela arbitragem de Anderson Daronco que deixou a partida paralisada por quase dez minutos em um lance de expulsão de Jorginho e pênalti para o Peixe.

O Flamengo terminou a primeira etapa com a vantagem de 2 a 0, com gols de Danilo e Lucas Paquetá. O líder do Campeonato Brasileiro continuou dominando a partida, até os 26 minutos do segundo tempo, quando Jorginho caiu no limite da sua grande área e tocou com a mão na bola. O árbitro Anderson Daronco marcou inicialmente uma falta fora da área e deu um cartão amarelo para o volante Rubro-negro.

O jogo permaneceu paralisado e depois de quase cinco minutos desde a marcação da falta, o VAR sugeriu a revisão para Daronco. O árbitro de campo assistiu o lance no monitor, marcou a penalidade e expulsou Jorginho. Quando Neymar foi cobrar, tinham se passado quase dez minutos do jogo paralisado. O camisa 10 acertou da marca da cal e recolocou o Santos na partida.

Apesar da demora, o ex-árbitro de Copa do Mundo, Carlos Eugênio Simon, considerou correta a marcação e intervenção do VAR.

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“Jorginho cai e abraça a bola em cima da linha da área de pênalti. O árbitro marcou fora e apresentou o cartão amarelo. O VAR interveio corretamente. Ele voltou apontando para a marca da cal e cartão vermelho para o jogador do Flamengo. Decisão correta”, disse Simon em vídeo nas redes sociais.

Segunda penalidade

Com a vantagem numérica, o Santos buscou o empate na reta final. Em disputa de bola com Luiz Araújo, Gabigol caiu dentro da área e o árbitro Daronco marcou a nova penalidade. Diferente da primeira, o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon considerou equivocada a marcação do pênalti pelo árbitro de campo.

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“Gabriel entra na área, numa disputa de bola com o Luiz Araújo, toca a bola à frente e há um toque no seu pé, mas não o suficiente para derrubá-lo. Ele valoriza, o árbitro vai na dele e aponta para a marca da cal. Isso não é pênalti”, afirmou Simon.

Neymar, mais uma vez, converteu a cobrança e empatou o jogo na Vila Belmiro.

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Críticas de Jorginho

Expulso no lance do primeiro pênalti, Jorginho reclamou da arbitragem de Daronco: “Na minha opinião, ele conseguiu fazer o pior cenário possível. Ele conseguiu ir no VAR olhar e teve a possibilidade e a oportunidade de poder voltar atrás. Mas tomou a decisão de dar essa dupla penalidade. Então, não dá para voltar atrás. Dá só para seguir adiante e tentar melhorar”, avaliou o volante em entrevista pós-jogo.

O ítalo-brasileiro reclamou também dos critérios adotados pelo árbitro: “Eu vou dar um exemplo muito simples e direto. Começa o jogo, não contam os 5 segundos do nosso tiro de meta. Está 0 a 0, está tudo tranquilo. De repente começa o segundo tempo e a bola mal sai e começa os 5 segundos da contagem. Com isso, acredito que já se diz muito e você percebe de dentro de campo. Então, por que começa o jogo e não começa a contagem quando a bola sai? E que está tudo bem, porque você tem um pouco do controle do jogo, está tudo certo. Se você esperar um segundo a mais, dois segundos a mais, não tem problema. Só que quando vira para o segundo tempo, que está 2 a 0 para nós, a bola mal sai e já tem um braço levantado contando. Então, é essa, entre outras coisas, que você percebe dentro de campo.”

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Apesar das insatisfações, o volante reconheceu os erros pessoais e da equipe Rubro-negra: “Talvez dar um chutão, jogar feio não seja um problema. Talvez a gente possa melhorar nessa maturidade de entender quando realmente você pode sair jogando. E quando está difícil, porque tem um adversário e às vezes é melhor você pegar e dar um balão. E está tudo certo, está tudo bem. Então, talvez, uma equipe com jogadores desse tamanho, a gente deveria sim não cometer esses erros, essa é a realidade. Eu, principalmente, na minha posição, com o erro que eu cometi, eu sou o primeiro que vou me olhar no espelho e estou muito chateado com o que aconteceu. E espero que cada um faça o mesmo.”