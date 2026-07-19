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Esporte

As coincidências que ligam os títulos da Espanha nas Copas de 2010 e 2026

Da campanha após um tropeço na estreia ao gol do título na prorrogação, título repete roteiro do primeiro mundial

Por Larissa Quintino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 19h40 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h02
Jogador de futebol com camisa vermelha e detalhes amarelos e azuis, calção azul e chuteiras amarelas, corre no campo com a boca aberta, celebrando. Outros jogadores de rosa e azul estão desfocados ao fundo, em um estádio lotado
Ferran Torres repete Iniesta em 2010 e marca o gol decisivo de 2026 (David Ramos/Getty Images)
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As coincidências que ligam os títulos da Espanha nas Copas de 2010 e 2026 Priorizar nos meus resultados Google

O bicampeonato mundial da Espanha foi decidido com um roteiro que lembrou, em diversos detalhes, a conquista inédita de 2010. Assim como há 16 anos, o gol do título saiu apenas no segundo tempo da prorrogação e o adversário terminou a final com um jogador expulso. As coincidências, porém, começaram muito antes da decisão e se estenderam por toda a campanha.


Na decisão de 2010, Andrés Iniesta marcou o gol do título aos 116 minutos da prorrogação contra a Holanda. Neste domingo, Ferran Torres também balançou as redes apenas na segunda etapa do tempo extra para definir a vitória sobre a Argentina. As duas finais terminaram empatadas sem gols no tempo regulamentar.

Os adversários também repetiram o roteiro. Em 2010, a Holanda perdeu John Heitinga por expulsão na prorrogação. Em 2026, a Argentina igualmente terminou a decisão com um jogador a menos após receber cartão vermelho.

Coincidências desde o início

As coincidências começaram ainda na primeira fase. Em 2010, a Espanha estreou com derrota por 1 a 0 para a Suíça. Em 2026, empatou sem gols com Cabo Verde antes de iniciar a reação rumo ao título.

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Nas duas ocasiões, a seleção chegou ao Mundial como atual campeã da Eurocopa e confirmou o favoritismo ao conquistar também a Copa do Mundo.

A consistência defensiva também marcou as duas campanhas. Em 2010, a Espanha sofreu apenas dois gols durante todo o torneio. Em 2026, a dupla formada por Laporte e Cubarsí chegou à final tendo sido vazada apenas uma vez.

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Até fora de campo houve paralelos. Nas duas conquistas, o treinador espanhol tinha 65 anos. Coincidentemente, José Mourinho também foi anunciado como técnico do Real Madrid em 2010 e em 2026.

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