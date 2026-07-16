Dia do Cliente VEJA: 4 revistas impressas a partir de R$ 32,90/mês. Assine agora!
Esporte

As chances de Tuchel permanecer técnico da Inglaterra após derrota, segundo imprensa

O alemão foi chamado de 'covarde' e 'medroso' pelos jornais ingleses

Por Gabriel Bussolotti Silveira 16 jul 2026, 14h18 | Atualizado em 16 jul 2026, 15h59
Homem branco de meia-idade, careca e com barba rala, veste um agasalho azul-claro com listras escuras nos ombros e o escudo da Inglaterra. Ele tem uma expressão séria e olha diretamente para frente, sentado em uma coletiva de imprensa com um microfone à sua direita e garrafas de água no fundo. Um cordão com FIFA WORLD CUP 2026 está pendurado em seu pescoço
Thomas Tuchel em coletiva de imprensa (Justin Setterfield/AFP)
Continua após publicidade
As chances de Tuchel permanecer técnico da Inglaterra após derrota, segundo imprensa Priorizar nos meus resultados Google

O futuro de Thomas Tuchel no comando da Inglaterra ainda é incerto após a eliminação para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Mas, segundo italiano Fabrizio Romano e o inglês Matt Lawton, correspondente do The Times, o alemão deve permanecer no cargo.

A Inglaterra sofreu uma derrota de virada para a Argentina nesta quarta-feira, 16. A equipe europeia saiu na frente no segundo tempo, aos 10 minutos, com o atacante Anthony Gordon. Até esse momento do jogo, os ingleses eram superiores na partida, mas as mudanças de Tuchel fizeram sua seleção recuar. O técnico alemão colocou Ezri Konsa e Dan Burn, fazendo com que a seleção ficasse com cinco defensores. O país latino, então, foi para o ataque: a virada veio com Enzo Fernandes, aos 40, e Lautaro Martínez, aos 42, com assistências de Messi.

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Depois da derrota, Tuchel foi duramente criticado pela imprensa inglesa. A postura defensiva orientada pelo técnico o fez ser chamado de “covarde” e “medroso” pelos principais jornais do país. Após a partida, o alemão afirmou que não se arrependeu de suas decisões.

Siga
Continua após a publicidade

Ainda assim, segundo os jornalistas, a Federação Inglesa de Futebol quer mantê-lo até a próxima Eurocopa, em 2028. Essa decisão iria de acordo com as declarações do próprio Tuchel, que disse ter a intenção de seguir no cargo.

Polêmica antes e durante a Copa

Antes mesmo de começar o maior torneio de seleções do mundo, o técnico alemão já havia se envolvido em polêmicas no comando da Inglaterra. Em sua convocação, ele deixou grandes estrelas como Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer e Trent Alexander-Arnold de fora dos 23.

Continua após a publicidade

No meio do campeonato, Tuchel gerou mais controvérsias. Depois de vencer a partida de quartas de final contra a Noruega, o treinador declarou que não estava feliz com o desempenho do time e que a classificação dependeu da sorte. Por conta dessas ações, ele vinha sendo criticado antes da eliminação.

Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Argentina
Copa do Mundo 2026
eliminado
Inglaterra
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).