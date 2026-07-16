As chances de Tuchel permanecer técnico da Inglaterra após derrota, segundo imprensa

Ler Resumo





Após a eliminação da Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2026 para a Argentina, o futuro de Thomas Tuchel no comando da seleção foi questionado. Apesar das duras críticas da imprensa inglesa por sua postura defensiva, fontes indicam que o técnico alemão deve permanecer no cargo até a Eurocopa de 2028, apesar de polêmicas passadas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O futuro de Thomas Tuchel no comando da Inglaterra ainda é incerto após a eliminação para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Mas, segundo italiano Fabrizio Romano e o inglês Matt Lawton, correspondente do The Times, o alemão deve permanecer no cargo.

A Inglaterra sofreu uma derrota de virada para a Argentina nesta quarta-feira, 16. A equipe europeia saiu na frente no segundo tempo, aos 10 minutos, com o atacante Anthony Gordon. Até esse momento do jogo, os ingleses eram superiores na partida, mas as mudanças de Tuchel fizeram sua seleção recuar. O técnico alemão colocou Ezri Konsa e Dan Burn, fazendo com que a seleção ficasse com cinco defensores. O país latino, então, foi para o ataque: a virada veio com Enzo Fernandes, aos 40, e Lautaro Martínez, aos 42, com assistências de Messi.

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Depois da derrota, Tuchel foi duramente criticado pela imprensa inglesa. A postura defensiva orientada pelo técnico o fez ser chamado de “covarde” e “medroso” pelos principais jornais do país. Após a partida, o alemão afirmou que não se arrependeu de suas decisões.

Continua após a publicidade

Ainda assim, segundo os jornalistas, a Federação Inglesa de Futebol quer mantê-lo até a próxima Eurocopa, em 2028. Essa decisão iria de acordo com as declarações do próprio Tuchel, que disse ter a intenção de seguir no cargo.

Polêmica antes e durante a Copa

Antes mesmo de começar o maior torneio de seleções do mundo, o técnico alemão já havia se envolvido em polêmicas no comando da Inglaterra. Em sua convocação, ele deixou grandes estrelas como Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer e Trent Alexander-Arnold de fora dos 23.

Continua após a publicidade

No meio do campeonato, Tuchel gerou mais controvérsias. Depois de vencer a partida de quartas de final contra a Noruega, o treinador declarou que não estava feliz com o desempenho do time e que a classificação dependeu da sorte. Por conta dessas ações, ele vinha sendo criticado antes da eliminação.

Publicidade