Os riscos atualizados de rebaixamento no Brasileirão: Corinthians chega a 60%
Timão perde confronto direto com o Vasco, é ultrapassado pelo Internacional e entra no Z4
O Brasileirão se aproxima do final com a luta pelo rebaixamento se acirrando. Com a vitória sobre o Botafogo, o Internacional empurrou o Corinthians para o Z4. Outro na luta contra a queda, o Grêmio enfrenta o Coritiba nesta segunda, 26.
O Internacional prevaleceu sobre o Botafogo diante do estádio Beira-Rio lotado de torcedores que apoiaram a equipe no sábado, 24. Os riscos de rebaixamento do Colorado caíram quase pela metade em relação à porcentagem antes da vitória: de 57,7% a 32,4%, segundo dados do Departamento de Matemática e Estatística da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). A equipe gaúcha deixou o Z4, ultrapassando o Corinthians por um ponto.
O Timão se complicou na luta contra o rebaixamento após perder o confronto direto com o Vasco na parte debaixo da tabela. A equipe, comandada pela primeira vez pelo técnico holandês Seedorf, chegou a ficar na frente do placar em São Januário, mas levou a virada por 3 a 2 nos minutos finais. Os riscos de rebaixamento do Alvinegro chegaram a 62,3% com o resultado. O time carioca se afastou do Z4, chegando a 3,1% de probabilidade de retorno à série B.
O Grêmio ainda joga na rodada e pode complicar ainda mais a vida do Corinthians se vencer o Coritiba, e ultrapassar o rival paulista, porém, ainda seguir entre as quatro últimas posições da tabela.
Chapecoense e Remo já estão praticamente rebaixados com mais de 98% de risco de queda.
Confira os riscos de rebaixamento do Brasileirão:
- Chapecoense – 99,96%
- Remo – 99,45%
- Grêmio – 81,3%
- Corinthians – 62,3%
- Internacional – 32,4%
- Mirassol – 12,2%
- Vitória – 5,0%
- Vasco da Gama – 3,1%
- Botafogo – 2,1%
- Coritiba – 1,9%
- Bragantino – 0,20%
- São Paulo – 0,007%