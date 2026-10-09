As chances atualizadas de rebaixamento no Brasileirão depois da 29ª rodada
Vasco e Vitória conquistam três pontos e se afastam do Z4; Corinthians se complica com derrota em confronto direto com Internacional
A 29ª rodada do Brasileirão terminou com o aumento de chances de rebaixamento para o Corinthians, derrotado no confronto direto com o Internacional que abre o Z4. Vasco e Vitória somaram três pontos na rodada e se afastaram da zona de rebaixamento.
O Timão perdeu por 2 a 1 para o Colorado, no Beira-Rio, e chegou a 36,2% de chances de ser rebaixado, segundo projeções do Departamento de Matemática da UFMG. A derrota custou o cargo do técnico Fernando Diniz, demitido na sequência do jogo.
Apesar do revés, o Alvinegro segue fora do Z4 um ponto à frente justamente do Internacional, na 17ª colocação. O time gaúcho tem 51% de chances de cair para a série B mesmo com a vitória.
Seu rival Grêmio tropeçou na rodada e ficou no empate com o Remo, em confronto direto entre os times no Z4. O Tricolor Gaúcho chegou a 63,8% de chances de rebaixamento e o Leão Azul a 96,9%. A lanterna Chapecoense está praticamente rebaixada com 99,82% de chances.
Com três pontos conquistados na rodada, Vasco e Vitória respiraram aliviados e se afastaram do Z4. O Gigante da Colina diminuiu para 8% as chances de retornar à série B, enquanto o Leão da Barra tem 5,7%.
Confira as chances de rebaixamento:
- Chapecoense – 99.82%
- Remo – 96.9%
- Grêmio – 63.8%
- Internacional – 51.0%
- Corinthians – 36.2%
- Mirassol – 20.7%
- Botafogo – 8.3%
- Vasco da Gama – 8.0%
- Vitória – 5.7%
- São Paulo – 5.0%
- Bragantino – 2.9%
- Coritiba – 1.8%
- Santos – 0.022%
- Atlético-MG – 0.001%