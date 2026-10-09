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Esporte

As chances atualizadas de rebaixamento no Brasileirão depois da 29ª rodada

Vasco e Vitória conquistam três pontos e se afastam do Z4; Corinthians se complica com derrota em confronto direto com Internacional

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 10h14 | Atualizado em 9 out 2026, 12h41
Dois jogadores de futebol do Corinthians, um com a camisa 10 e outro com a 21, em campo com a torcida ao fundo. Ambos usam uniformes brancos e pretos, com as mãos na cintura, parecendo pensativos.
Jogadores do Corinthians na derrota para o Internacional na 29ª rodada do Brasileirão 2026 (Pedro H. Tesch/Getty Images)
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As chances atualizadas de rebaixamento no Brasileirão depois da 29ª rodada Priorize VEJA no Google

A 29ª rodada do Brasileirão terminou com o aumento de chances de rebaixamento para o Corinthians, derrotado no confronto direto com o Internacional que abre o Z4. Vasco e Vitória somaram três pontos na rodada e se afastaram da zona de rebaixamento.

O Timão perdeu por 2 a 1 para o Colorado, no Beira-Rio, e chegou a 36,2% de chances de ser rebaixado, segundo projeções do Departamento de Matemática da UFMG. A derrota custou o cargo do técnico Fernando Diniz, demitido na sequência do jogo.

Apesar do revés, o Alvinegro segue fora do Z4 um ponto à frente justamente do Internacional, na 17ª colocação. O time gaúcho tem 51% de chances de cair para a série B mesmo com a vitória.

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Seu rival Grêmio tropeçou na rodada e ficou no empate com o Remo, em confronto direto entre os times no Z4. O Tricolor Gaúcho chegou a 63,8% de chances de rebaixamento e o Leão Azul a 96,9%. A lanterna Chapecoense está praticamente rebaixada com 99,82% de chances.

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Com três pontos conquistados na rodada, Vasco e Vitória respiraram aliviados e se afastaram do Z4. O Gigante da Colina diminuiu para 8% as chances de retornar à série B, enquanto o Leão da Barra tem 5,7%.

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Confira as chances de rebaixamento:

  1. Chapecoense – 99.82%
  2. Remo – 96.9%
  3. Grêmio – 63.8%
  4. Internacional – 51.0%
  5. Corinthians – 36.2%
  6. Mirassol – 20.7%
  7. Botafogo – 8.3%
  8. Vasco da Gama – 8.0%
  9. Vitória – 5.7%
  10. São Paulo – 5.0%
  11. Bragantino – 2.9%
  12. Coritiba – 1.8%
  13. Santos – 0.022%
  14. Atlético-MG – 0.001%
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