As chances atualizadas de rebaixamento e título após rodada de clássicos no Brasileirão

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A 30ª rodada do Brasileirão acirrou a luta contra o rebaixamento e pela liderança. Corinthians viu suas chances de queda aumentarem após goleada, enquanto Grêmio e Internacional seguem no Z4. No topo, o Flamengo manteve a liderança e ampliou suas chances de título. Confira as novas projeções da UFMG para o campeonato.

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A briga contra o rebaixamento continua depois dos clássicos da 30ª rodada do Brasileirão. O Corinthians aumentou suas chances de cair para a segunda divisão após a goleada sofrida para o rival Palmeiras. Já Grêmio e Internacional empataram no Gre-Nal e continuam no Z4. No topo da tabela, a vitória sobre o Fluminense garantiu ao Flamengo a manutenção da liderança, com 69% de chances de conquistar o título.

O Timão visitou o Palmeiras no Dérbi, e perdeu por 4 a 1. Antes do jogo, o Alvinegro tinha 36,2% de chances de queda e com a derrota chegou a 41,1%, segundo dados do Departamento de Matemática da UFMG.

A equipe do recém-anunciado técnico Clarence Seedorf chegou a entrar na zona de rebaixamento com a vitória parcial do Internacional no Gre-Nal, mas com o empate do Grêmio, o time paulista segue na 16ª colocação, uma acima do Z4.

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No clássico gaúcho, o Colorado saiu na frente com gol de Vitor Hugo, mas levou o empate do Tricolor com Wallace. O empate não ajudou nenhuma das equipes, que continuam entre as quatro piores, porém, o Internacional viu suas chances de queda diminuírem ligeiramente de 51% para 48,1%. O Grêmio continua com 63,8% de probabilidade de rebaixamento, mesma porcentagem antes da rodada.

Outra equipe de olho no Z4 é o Mirassol. A equipe do interior de São Paulo tem 24% de chances de cair após derrota para o Bahia. Chapecoense e Remo estão praticamente rebaixadas com mais de 99% de chance de retorno à Série B.

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Confira as chances de rebaixamento:

Chapecoense – 99,75%

Remo – 97,7%

Grêmio – 63,8%

Internacional – 48,1%

Corinthians – 41,1%

Mirassol – 24,0%

Vasco da Gama – 8,3%

Vitória – 6,6%

Botafogo – 6,4%

Bragantino – 2,2%

Coritiba – 1,3%

São Paulo – 0,89%

Santos – 0,024%

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Corrida pelo título

Na outra ponta da tabela, o Flamengo se manteve na liderança com a vitória sobre o Fluminense por 1 a 0. O Rubro-negro tem 69% de chances de se sagrar campeão, segundo dados do Departamento de Matemática da UFMG.

O time carioca segue um ponto à frente do segundo colocado, Palmeiras, que tem 30,8% de chances de título, após a goleada sobre o Corinthians. Barboza, Giay (2x) e Matheus Bidu (contra) fizeram os gols do Alviverde, e Gustavo Henrique descontou para o Alvinegro no final.

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Confira as chances de título:

Flamengo – 69,0%

Palmeiras – 30,8%

Athletico-PR – 0,14%

Cruzeiro – 0,045%

Fluminense – 0,042%

Bahia – 0,003%