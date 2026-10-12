As chances atualizadas de rebaixamento e título após rodada de clássicos no Brasileirão
Chances de Corinthians cair aumentaram com goleada no Dérbi; Flamengo mantém liderança e vantagem na corrida pelo título
A briga contra o rebaixamento continua depois dos clássicos da 30ª rodada do Brasileirão. O Corinthians aumentou suas chances de cair para a segunda divisão após a goleada sofrida para o rival Palmeiras. Já Grêmio e Internacional empataram no Gre-Nal e continuam no Z4. No topo da tabela, a vitória sobre o Fluminense garantiu ao Flamengo a manutenção da liderança, com 69% de chances de conquistar o título.
O Timão visitou o Palmeiras no Dérbi, e perdeu por 4 a 1. Antes do jogo, o Alvinegro tinha 36,2% de chances de queda e com a derrota chegou a 41,1%, segundo dados do Departamento de Matemática da UFMG.
A equipe do recém-anunciado técnico Clarence Seedorf chegou a entrar na zona de rebaixamento com a vitória parcial do Internacional no Gre-Nal, mas com o empate do Grêmio, o time paulista segue na 16ª colocação, uma acima do Z4.
No clássico gaúcho, o Colorado saiu na frente com gol de Vitor Hugo, mas levou o empate do Tricolor com Wallace. O empate não ajudou nenhuma das equipes, que continuam entre as quatro piores, porém, o Internacional viu suas chances de queda diminuírem ligeiramente de 51% para 48,1%. O Grêmio continua com 63,8% de probabilidade de rebaixamento, mesma porcentagem antes da rodada.
Outra equipe de olho no Z4 é o Mirassol. A equipe do interior de São Paulo tem 24% de chances de cair após derrota para o Bahia. Chapecoense e Remo estão praticamente rebaixadas com mais de 99% de chance de retorno à Série B.
Confira as chances de rebaixamento:
- Chapecoense – 99,75%
- Remo – 97,7%
- Grêmio – 63,8%
- Internacional – 48,1%
- Corinthians – 41,1%
- Mirassol – 24,0%
- Vasco da Gama – 8,3%
- Vitória – 6,6%
- Botafogo – 6,4%
- Bragantino – 2,2%
- Coritiba – 1,3%
- São Paulo – 0,89%
- Santos – 0,024%
Corrida pelo título
Na outra ponta da tabela, o Flamengo se manteve na liderança com a vitória sobre o Fluminense por 1 a 0. O Rubro-negro tem 69% de chances de se sagrar campeão, segundo dados do Departamento de Matemática da UFMG.
O time carioca segue um ponto à frente do segundo colocado, Palmeiras, que tem 30,8% de chances de título, após a goleada sobre o Corinthians. Barboza, Giay (2x) e Matheus Bidu (contra) fizeram os gols do Alviverde, e Gustavo Henrique descontou para o Alvinegro no final.
Confira as chances de título:
- Flamengo – 69,0%
- Palmeiras – 30,8%
- Athletico-PR – 0,14%
- Cruzeiro – 0,045%
- Fluminense – 0,042%
- Bahia – 0,003%