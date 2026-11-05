As chances atualizadas de rebaixamento de Grêmio, Corinthians e Internacional no Brasileirão 2026

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Grêmio, Corinthians e Internacional enfrentam alto risco de rebaixamento nas últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026. Cálculos da UFMG apontam Grêmio (60,4%), Corinthians (55%) e Internacional (40,8%) como os mais ameaçados. A disputa promete ser intensa e dramática, com jogos decisivos pela frente.

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Grêmio, Corinthians e Internacional chegam às últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026 ameaçados pelo rebaixamento, em uma disputa que promete se estender até os últimos jogos. Segundo os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Grêmio apresenta 60,4% de probabilidade de queda, seguido pelo Corinthians, com 55%, e pelo Internacional, com 40,8%. O assunto está em alta no Google Trends.

A classificação ajuda a explicar o tamanho da ameaça. O Internacional ocupa a 16ª posição, com 38 pontos, apenas um acima do Corinthians, 17º colocado, e do Grêmio, 18º, ambos com 37. Com somente doze pontos ainda disponíveis para cada equipe, a margem para erros diminuiu drasticamente. Lanterna do campeonato, a Chapecoense já está rebaixada, enquanto o Remo, penúltimo colocado, têm probabilidade de rebaixamento de 99,56%.

O Grêmio vive a situação mais delicada entre os três. A derrota por 3 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, pela 34ª rodada, ampliou o risco de rebaixamento de 46,7% para 60,4%. O resultado deixou a equipe gaúcha na 18ª colocação e reforçou a necessidade de recuperação imediata. O calendário reserva dois compromissos em casa, contra Bahia e Mirassol, além de visitas ao Santos e ao Corinthians. O duelo com o time paulista, na penúltima rodada, pode ser decisivo pela sobrevivência na Série A.

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O Corinthians também atravessa um momento de enorme pressão. O empate sem gols diante do São Paulo, na Vila Belmiro, aumentou sua probabilidade de queda para 55%. Com 37 pontos, o clube paulista precisa aproveitar os confrontos restantes para deixar a zona de rebaixamento. O desafio será encontrar regularidade em uma sequência que inclui Botafogo, Atlético-MG, Grêmio e Remo. O confronto direto contra os gaúchos, na Neo Química Arena, poderá ter impacto decisivo na definição das últimas vagas para a Série B.

O Internacional, por sua vez, respira um pouco mais aliviado, mas está longe de qualquer tranquilidade. A vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, com gol de Alerrandro nos acréscimos, levou a equipe aos 38 pontos e à 16ª posição. Mesmo fora da zona de rebaixamento, o Colorado ainda apresenta 40,8% de risco de queda. Os próximos compromissos contra Vasco, Vitória, Red Bull Bragantino e Cruzeiro serão fundamentais para consolidar a reação. A vantagem de apenas um ponto sobre os dois rivais ameaçados mostra como a classificação pode mudar rapidamente.

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Os últimos quatro jogos de Grêmio, Corinthians e Internacional no Brasileirão 2026:

Grêmio

35ª rodada – Grêmio x Bahia

36ª rodada – Santos x Grêmio

37ª rodada – Corinthians x Grêmio

38ª rodada – Grêmio x Mirassol

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Corinthians

35ª rodada – Corinthians x Botafogo

36ª rodada – Atlético-MG x Corinthians

37ª rodada – Corinthians x Grêmio

38ª rodada – Remo x Corinthians

Internacional

35ª rodada – Vasco x Internacional

36ª rodada – Internacional x Vitória

37ª rodada – Internacional x Red Bull Bragantino

38ª rodada – Cruzeiro x Internacional